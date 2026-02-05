Bilbao và Sociedad tiếp tục là “khách quen” ở bán kết Copa del Rey

Inaki Williams ghi bàn ở phút thứ 6 của thời gian bù giờ giúp Athletic Bilbao giành chiến thắng 2-1 trước Valencia để tiến vào bán kết Copa del Rey hôm thứ Tư, trong khi đối thủ đến từ xứ Basque là Real Sociedad giành vé bằng chiến thắng 3-2 trước Alaves.

Athletic Bilbao sẽ thi đấu trận bán kết Copa del Rey thứ 6 trong 7 mùa giải.

Athletic, đội không thắng trong 3 trận gần đây trên mọi đấu trường, đã dẫn trước ở phút 26 sau bàn phản lưới nhà của Umar Sadiq, người cũng đã gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 35. Mikel Jauregizar của Athletic Bilbao đã đá hỏng quả phạt đền ở phút 75. Nhưng Inaki Williams ghi bàn thắng quyết định bằng cú sút chân trái từ giữa vòng cấm sau đường chuyền của em trai Nico Williams sau một pha phản công.

Trước trận đấu, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin rằng người hâm mộ đã ném nhiều vật thể vào xe buýt chở các cầu thủ Bilbao. Chiến thắng này đến vài ngày sau khi một bức tranh tường vẽ Inaki và Nico bị phá hoại ở Bilbao, nơi một số người hâm mộ đã chỉ trích họ. Athletic sẽ thi đấu trận bán kết Copa thứ 6 trong 7 mùa giải. Họ đã vô địch năm 2024 và là á quân trước Barcelona mùa giải 2020-2021, và trước Sociedad mùa giải 2019-2020.

Trong khi đó, tiền đạo trẻ người Iceland, Orri Oskarsson ghi bàn thắng quyết định ở phút 80 cho Sociedad, giúp đội có cơ hội thi đấu ở bán kết Copa mùa thứ 3 liên tiếp. Lần cuối cùng họ vào chung kết Copa là khi vô địch giải đấu mùa 2019-2020.

Abde Rebbach đưa đội chủ nhà dẫn trước ở phút thứ 8 trước khi Mikel Oyarzabal gỡ hòa cho Sociedad ở phút 15. Alaves lại vượt lên dẫn trước với quả phạt đền do Toni Martinez thực hiện ở phút 29 nhưng Goncalo Guedes đã gỡ hòa trận đấu một lần nữa ở phút 76. Martinez đã đá hỏng quả phạt đền ở phút 67. Sociedad bất bại kể từ trận thua 1-2 trên sân nhà trước Girona ở giải vô địch Tây Ban Nha hồi tháng 12. Gần nhất trước đó, họ đã có trận hòa 1-1 với Athletic Bilbao ở La Liga hôm Chủ nhật.

Hôm thứ Ba, Lamine Yamal và Ronald Araujo mỗi người ghi một bàn thắng trong một hiệp đấu giúp Barcelona đánh bại đối thủ hạng 2 Albacete với tỷ số 2-1. Vào thứ Năm, Real Betis tiếp đón Atletico Madrid để xác định tấm vé còn lại ở bán kết.

THANH TUẤN