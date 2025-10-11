Bellingham giờ phải chấp nhận cấu trúc tập thể của Tuchel

Thomas Tuchel từng đứng bên đường biên sân Anfield, nhìn với vẻ khó tin khi các cầu thủ PSG ích kỷ của ông từ chối lao vào những công việc vất vả trước Liverpool của Jürgen Klopp. "Các chàng trai, đây là cái gì vậy?" ông nói, nhưng chẳng bao giờ có phản ứng từ những cá nhân có quá nhiều quyền lực và thiếu tôn trọng các khái niệm cơ bản về tinh thần đồng đội.

Cường độ pressing? Theo dõi đối thủ? Không dành cho chúng tôi, cảm ơn. Quá nhiều người muốn làm theo ý mình, và điều đó cuối cùng đã làm Tuchel kiệt sức. Vị HLV người Đức là người ưa thích cấu trúc, bản sắc, sự hy sinh và năng lượng. Tuy nhiên, tại PSG, ông đã chứng kiến cách chủ nghĩa cá nhân có thể phá hủy một phòng thay đồ. Làm sao Tuchel có thể tạo dấu ấn khi có những cầu thủ sẽ càu nhàu nếu đồng đội nhìn họ sai cách?

Và giờ đây, câu hỏi về tuyển Anh, về sự nổi tiếng và sức mạnh của tập thể. Thật trùng hợp khi Steven Gerrard vừa đưa ra những lý giải cho thất bại của "những kẻ thất bại ích kỷ" thuộc thế hệ vàng tuyển Anh. Những xung đột từ câu lạc bộ là vấn đề, và nỗi ám ảnh của người Anh với các ngôi sao là trở ngại. Không ngạc nhiên khi Tuchel, không ngại làm tổn thương vài cái tôi, muốn tạo ra điều gì đó khác biệt khi lập kế hoạch chấm dứt nỗi chờ đợi dài đằng đẵng của Anh cho một danh hiệu tại World Cup mùa hè năm sau.

"Chúng tôi đang xây dựng đội bóng tốt nhất" là câu nói lặp lại thường xuyên từ Tuchel trong tuần qua. Không có sự chần chừ nào về việc loại bỏ Jude Bellingham, Jack Grealish và Phil Foden. "Chúng tôi không thu thập những cầu thủ tài năng nhất", Tuchel nói trước chiến thắng giao hữu của Anh trước Wales vào thứ Năm. "Chúng tôi thu thập những chàng trai có sự gắn kết và đoàn kết để trở thành đội bóng tốt nhất."

Sự nghiệp của Tuchel cung cấp những gợi ý về động thái quyền lực rõ ràng của ông với Bellingham. Việc sở hữu Neymar, Kylian Mbappé và Edinson Cavani không làm PSG mạnh hơn trong những trận Champions League quyết định, và có vấn đề tại Bayern Munich với một số cầu thủ chủ chốt. Tuy nhiên, tại Chelsea, thành tựu lớn nhất của Tuchel – vô địch Champions League năm 2021 – đến từ một đội bóng phản công sắc bén và phòng ngự xuất sắc. Cầu thủ then chốt trong chuỗi trận đó là N’Golo Kanté. Thiago Silva, một chuyên gia mẫu mực, và Mason Mount hy sinh bản thân, pressing phản công cũng rất quan trọng.

Chelsea lúc đó kiên cường, không nao núng. Với tuyển Anh, sứ mệnh của Tuchel là rèn luyện tinh thần anh em. Ông gạt phắt những câu hỏi về việc loại bỏ các cầu thủ sáng tạo hàng đầu trước trận gặp Wales có phải là canh bạc quá lớn. Ông ủng hộ quyết định của mình và được đền đáp khi Anh hủy diệt xứ Wales.

Chúng ta đang thấy tuyển Anh của Tuchel dần hình thành. Các hậu vệ biên năng động chồng biên, có tốc độ ở hai cánh, và sự cân bằng được cung cấp bởi sự kết hợp mới nổi ở hàng tiền vệ giữa Elliot Anderson và Declan Rice. "Chúng tôi đang tiến bộ," Tuchel nói sau chiến thắng 3-0. "Ở chiến thắng trước Serbia, nó trông như bóng đá câu lạc bộ, và hôm nay cũng vậy."

Điểm đáng chú ý là vai trò của Rogers ở vị trí thường thuộc về Bellingham. "Một cầu thủ khiêm tốn, mạnh mẽ về thể chất... một cầu thủ tài năng", là đánh giá của Tuchel về chàng trai 23 tuổi. Tài năng hơn Bellingham? Rõ ràng không. Không ai nghi ngờ khả năng của Bellingham. Cầu thủ 22 tuổi là một trong những người hay nhất thế giới. Làm sao bạn loại bỏ một cầu thủ có thể giữ đội bóng trong giải đấu bằng cú xe đạp chổng ngược phút cuối khi thảm họa đang đến gần?

Câu trả lời nằm ở việc nhìn bức tranh toàn cảnh; ở việc nhớ rằng Bellingham thường chơi theo kiểu riêng tại Euro 2024. Tuy nhiên, Bellingham có thể quay lại tuyển Anh sau chấn thương, nhưng sẽ không có đãi ngộ đặc biệt. Đây là tình huống thú vị. Gần như chắc chắn Bellingham sẽ dự World Cup, nhưng Tuchel đã tạo ra một thế giới mà anh có thể ở nhà. Thách thức là cân bằng ưu nhược điểm. Bellingham chắc chắn sẽ là tài sản nếu anh chấp nhận yêu cầu chiến thuật của Tuchel và không cố thắng giải đấu một mình.

Tuchel đã vô địch Champions League với Chelsea nhờ hàng thủ vững chắc và đe dọa trên các pha phản công. Từ bài học PSG, ông nhấn mạnh rằng sức mạnh ngôi sao không phải lúc nào cũng mang lại thành công nếu thiếu tinh thần tập thể. Với tuyển Anh, Tuchel đang xây dựng một hệ thống nơi mọi cầu thủ phải hy sinh vì lợi ích chung, bất kể danh tiếng. Bellingham, dù tài năng, phải thích nghi hoặc đối mặt rủi ro bị loại. Đây không chỉ là câu chuyện cá nhân mà là về việc tạo nên một đội bóng thực sự, nơi "anh em" vượt qua "ngôi sao". World Cup sắp tới sẽ kiểm chứng liệu cách tiếp cận này có mang lại thành công cho tuyển Anh hay không, chấm dứt 60 năm chờ đợi.

LONG KHANG