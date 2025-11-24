Bế mạc Hội nghị Hội đồng điền kinh châu Á: Liên đoàn điền kinh châu Á sẽ tạo các cơ hội phát triển cho Việt Nam

Nhiều nội dung quan trọng được Hội nghị Hội đồng điền kinh châu Á lần thứ 105 đưa ra trong các phiên làm việc được tổ chức tại Hà Nội.

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh châu Á đã chủ trì Hội nghị lần này tổ chức ở Việt Nam. Ảnh: VCT

Tối ngày 24-11, sau các phiên làm việc khẩn trương, Hội nghị Hội đồng điền kinh châu Á 2025 lần thứ 105 đã bế mạc.

Trong cuộc làm việc, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Liên đoàn điền kinh châu Á, các thành viên đưa ra nhiều nội dung trao đổi đi đến thống nhất có những quyết sách cụ thể. Với vai trò là chủ nhà, Liên đoàn điền kinh Việt Nam đưa ra một số ý kiến và đề xuất trao đổi cụ thể.

Trong đó, đại diện chủ nhà tại Hội nghị - Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng – đã tập trung vào nhóm vấn đề gồm sự phát triển phong trào, điền kinh thành tích cao và việc đăng cai giải quốc tế.

Với phát triển phong trào, Việt Nam đề nghị Liên đoàn điền kinh châu Á hỗ trợ triển khai chương trình điền kinh trẻ em tại trường học trên quy mô toàn quốc. Đồng thời, nhà quản lý phấn đấu chuẩn hoá hệ thống thi đấu phong trào tại Việt Nam thông qua việc xây dựng bộ tiêu chí quản lý và tổ chức các giải chạy đang phát triển mạnh. Đối với điền kinh thành tích cao, chủ nhà Việt Nam đề xuất Liên đoàn điền kinh châu Á giới thiệu những điểm tập huấn phù hợp chuyên môn để VĐV đội tuyển điền kinh Việt Nam được tập huấn dài hạn trong tương lai. Với sự hỗ trợ của Liên đoàn điền kinh châu Á, Liên đoàn điền kinh Việt Nam kỳ vọng các tuyển thủ có cơ hội đạt thành tích HCV tại ASIAD và tranh suất Olympic trong giai đoạn sắp tới.

“Chúng tôi đề xuất Liên đoàn điền kinh châu Á giới thiệu chuyên gia có chuyên môn tốt sang Việt Nam huấn luyện một số nội dung trọng điểm cho đội tuyển điền kinh Việt Nam”, ông Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi.

Ngoài ra, Việt Nam dự kiến sẽ nhận đăng cai giải đấu thuộc hệ thống châu Á từ nay đến năm 2027. Giai đoạn đến 2030, Việt Nam đặt mục tiêu tổ chức một giải đấu tầm châu lục.

Ở nội dung toàn thể tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng Liên đoàn điền kinh châu Á thống nhất định hướng triển khai đến nhiệm vụ tới năm 2030. Trọng tâm đặt ra là triển khai sâu rộng Chiến lược phát triển điền kinh châu Á 2023–2030, đặt mục tiêu cho từng giai đoạn nâng cao vị thế của điền kinh khu vực trên thế giới. Đồng thời, điền kinh châu Á tập trung thu hút giới trẻ tới với điền kinh thông qua mô hình phát triển phong trào và hoạt động trong trường học.

Hội đồng Liên đoàn điền kinh châu Á đặt yêu cầu hàng đầu là thực hiện ứng dụng công nghệ vào quản lý, huấn luyện và tổ chức thi đấu, phù hợp với xu hướng trẻ hoá và công nghệ hoá trong thể thao hiện đại và củng cố hợp tác với Liên đoàn điền kinh thế giới.

MINH CHIẾN