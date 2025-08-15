Bayern Munich chịu áp lực lớn sau mùa hè sóng gió

Những ứng cử viên như Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen và Stuttgart được dự đoán sẽ thách thức mạnh mẽ đối với cơ hội bảo vệ danh hiệu Bundesliga của Bayern Munich, sau một kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy thất vọng của gã khổng lồ xứ Bavaria.

Bayern Munich vẫn là đội được đánh giá cao có cơ hội bảo vệ danh hiệu Bundesliga.

Bayern sẽ khởi đầu mùa giải khi đến Stuttgart vào thứ Bảy để tham dự Siêu cúp Franz Beckenbauer - trận mở màn mùa giải mới, nơi nhà đương kim vô địch Bundesliga đối đầu với nhà đương kim vô địch Cúp Quốc gia Đức, và diễn ra một tuần trước khi Bundesliga khởi tranh, vào ngày 22-8. Vô địch 12 trong số 13 mùa giải Bundesliga gần nhất, Bayern vẫn giữ vững vị thế ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch quốc gia. Tuy nhiên, mùa hè này, đội bóng 34 lần vô địch Đức đã không thành công như mong đợi.

Những nỗ lực chiêu mộ Florian Wirtz từ Leverkusen đã thất bại, khi cầu thủ xuất sắc nhất năm của Đức quyết định chuyển đến Liverpool ở Ngoại hạng Anh. Mặc dù Bayern đã chiêu mộ được tiền đạo Luis Diaz từ nhà vô địch Anh, nhưng họ đã mất Thomas Mueller, Leroy Sane và Eric Dier theo dạng chuyển nhượng tự do. Mathys Tel đã ký hợp đồng cho mượn vĩnh viễn với Spurs. Kingsley Coman cũng chuẩn bị chuyển đến Saudi Arabia, trong khi nỗ lực chiêu mộ tiền đạo người Đức, Nick Woltemade từ Stuttgart đã bị từ chối…

Nhưng đội trưởng Joshua Kimmich của Bayern vẫn tự tin vào năng lực của đội bóng, dù thừa nhận tình hình biến động trên khắp giải đấu mùa hè này khiến việc xác định ai sẽ là đối thủ chính của họ trở nên khó khăn. Kimmich phát biểu với trang web Bundesliga hôm thứ Năm: “Chúng ta sẽ phải chờ xem ai sẽ cạnh tranh ở vị trí dẫn đầu. Đối với chúng tôi, điều quan trọng là phải đi theo con đường của riêng mình. Chúng ta không thể ảnh hưởng đến những gì người khác sẽ làm”.

Kimmich đã “đề cử” RB Leipzig sẽ là một trong những thách thức tiềm năng khi họ khát khao vực dậy sau chiến dịch 2024-2025 kém cỏi, chứng kiến đội họ lần đầu tiên lỡ hẹn với suất dự cúp châu Âu. RB Leipzig đã chiêu mộ một số tài năng trẻ, bao gồm cầu thủ chạy cánh Johan Bakayoko và tiền vệ Arthur Vermeeren, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè đầu tiên của cựu HLV Liverpool, Jurgen Klopp chính thức đảm nhận tư cách là Giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull. “Leipzig có một đội hình tốt. Vì Leipzig không tham dự cúp châu Âu, họ sẽ có thể tập trung vào Bundesliga”, Kimmich nói thêm.

Leverkusen chia tay hầu hết những nhân tố chủ chốt làm nên mùa giải bất bại 2023-2024.

Leverkusen là đối thủ chính của Bayern trong 2 mùa giải qua, nhưng đã trải qua một cuộc thanh lọc lực lượng vào mùa hè này. Hầu hết những cầu thủ chủ chốt góp công lớn vào cú đúp danh hiệu Bundesliga và Cúp quốc gia Đức ở mùa giải bất bại 2023-2024 đều đã ra đi. Wirtz, cùng với hậu vệ cánh Jeremie Frimpong, đã ký hợp đồng với Liverpool. Tiền vệ Granit Xhaka cũng đã chuyển đến Ngoại hạng Anh, trong khi hậu vệ người Đức, Jonathan Tah đã gia nhập Bayern Munich.

Tuy nhiên, mất mát lớn nhất chính là HLV Xabi Alonso, khi vị chiến lược gia người Tây Ban Nha rời đi để gia nhập Real Madrid. Người thay thế ông, cựu HLV của Ajax và Man.United, Erik ten Hag sẽ tìm cách khôi phục danh tiếng của chính mình trong khi xây dựng một đội hình với một số tân binh.

Eintracht Frankfurt đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi cán đích ở vị trí thứ 3 mùa trước, cũng đang trong quá trình tái thiết đội hình sau khi mất trung phong hàng đầu Hugo Ekitike vào tay Liverpool hồi tháng 7, chỉ 6 tháng sau khi họ chứng kiến tiền đạo sung mãn Omar Marmoush chuyển đến Man.City.

HLV Niko Kovac và Borussia Dortmund đang âm thầm phát triển.

Trong khi đó, dưới sự dẫn dắt của HLV Niko Kovac, Borussia Dortmund đang âm thầm phát triển và có thể sẽ lại gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ tham vọng nào. Kovac đã tiếp quản Dortmund vào tháng 1 khi đội bóng này đang sa sút, nhưng đã giúp CLB vươn lên từ vị trí thứ 11 lên vị trí thứ 4, khi giành được 22 trên tổng số 24 điểm tối đa. Sự bổ sung Jobe Bellingham sẽ mang đến sự chắc chắn cho hàng tiền vệ, tuy nhiên, họ cũng có mất mát lớn khi cầu thủ chạy cánh Jamie Gittens đã chuyển đến Chelsea.

Đội vô địch Cúp Quốc gia Stuttgart cũng sẵn sàng tiếp tục gây khó khăn cho các đội bóng lớn. Đội trưởng Stuttgart, Atakan Karazor chia sẻ với AFP và các phương tiện truyền thông khác hôm thứ Năm: “Chúng tôi có một đội bóng rất đặc biệt... chúng tôi có những cầu thủ chất lượng ở mọi vị trí - thậm chí có những người mà mọi người chưa từng nghe đến”.

Karizor cho biết nhân vật chủ chốt vẫn là HLV Sebastian Hoeness, người đã đưa Stuttgart từ đội bóng đang vật lộn trụ hạng lên ngôi vô địch Cúp quốc gia Đức và tham dự cúp châu Âu chỉ sau hơn 2 năm dẫn dắt. “Một HLV tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. Bạn có thể thấy dấu ấn của ông ấy trong mọi việc đội bóng làm. Từ khi ông ấy đến, tư duy của đội bóng đã thay đổi”, tiền vệ này chia sẻ.

LINH SƠN