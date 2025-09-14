Bayern lần thứ 2 “hủy diệt” đối thủ ít nhất 5 bàn chỉ sau 3 vòng

Bayern Munich đã khởi động cho trận mở màn Champions League với Chelsea bằng chiến thắng 5-0 trước Hamburger SV tại Bundesliga vào thứ Bảy. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Daniel Heuer Fernandes phía Hamburg thì tỷ số còn lớn hơn nữa.

Bayern Munich tiếp tục phong độ hủy diệt với chiến thắng 5-0 trước Hamburger SV.

Serge Gnabry mở tỷ số ngay phút thứ ba, Harry Kane kiến ​​tạo cho Aleksandar Pavlovic ghi bàn ở phút thứ chín và sau đó tự mình thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 26. Luis Diaz nâng tỷ số lên 4-0 bằng một cú sút bị đổi hướng ở phút 29. Sau khởi đầu chớp nhoáng đó, HLV Vincent Kompany đã tung tiền đạo tân binh người Senegal, Nicolas Jackson vào sân sau giờ nghỉ để có trận ra mắt Bundesliga.

Dù cường độ thi đấu của Bayern giảm xuống khi kết quả đã rõ ràng, Kane vẫn ghi thêm một bàn nữa ở phút 62 - đây là bàn thứ 5 của ngôi sao người Anh sau 3 trận, giúp anh tiếp tục mạnh mẽ hướng đến kỷ lục 3 năm liền Vua phá lưới Bundesliga. Đây là lần thứ hai Bayern ghi 5 bàn trở lên vào lưới đối thủ chỉ sau 3 trận ở mùa giải này (trước đó thắng RB Leipzig 6-0 ở trận khai mạc), Trong khi, Bayern với tư cách đội duy nhất toàn thắng đã độc chiếm ngôi đầu với 9 điểm. Đây rõ ràng là sự chuẩn bị hoàn hảo để Hùm xám tiếp đón Chelsea vào thứ Tư tại Champions League.

Trong khi đó, Serhou Guirassy tiếp tục ghi bàn để giúp Borussia Dortmund đánh bại Heidenheim chỉ còn 10 người với tỷ số 2-0. Heidenheim đã trải qua một khởi đầu tệ hại khi hậu vệ Leart Pacarada dính chấn thương, trước khi tiền đạo Budu Zivzivadze bị đuổi khỏi sân sau một pha vào bóng thô bạo với Felix Nmecha. Guirassy đánh đầu mở tỷ số ở phút 33, nâng tổng số bàn thắng của anh lên bốn bàn sau ba trận, và Maximilian Beier ghi thêm một bàn nữa trước giờ nghỉ. Dortmund bất bại sau 3 trận, xếp nhì bảng với 7 điểm.

Serhou Guirassy tiếp tục ghi bàn giúp Borussia Dortmund đánh bại Heidenheim 2-0.

Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập của Wolfsburg đã bị phá hỏng bởi một cầu thủ… vẫn đang trong biên chế của mình. Jakub Kaminski, cầu thủ được Wolfsburg cho mượn, đã ghi bàn ở phút 90+14 để giúp đội khách Cologne gỡ hòa 3-3. Với sự chứng kiến ​​của tân binh Christian Eriksen từ băng ghế dự bị, trận đấu đã chứng kiến ​​ba bàn thắng được ghi trong thời gian bù giờ. Đầu tiên Isak Bergmann đã cân tỷ số lên 2-2 cho Cologne ngay ở phút bù giờ đầu tiên. Đội trưởng Wolfsburg, Maximilian Arnold tưởng chừng đã ấn định chiến thắng với một cú đá phạt tuyệt đẹp tám phút sau đó. Nhưng Kaminski đã có tiếng nói quyết định giúp Cologne, đội bóng mới lên hạng, duy trì thành tích bất bại đầy bất ngờ. Cologne hiện có 7 điểm, xếp thứ 3 và chỉ kém Dortmund về hiệu số.

Stuttgart, nhà vô địch Cúp Quốc gia Đức, đã phải nhận thất bại 1-3 trước Freiburg mặc dù đã vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng tinh tế của Ermedin Demirovic. Freiburg, đội đã thua cả hai trận mở màn và để thủng lưới bảy bàn, bất ngờ bùng nổ với cú đúp bàn thắng của tiền đạo Croatia, Igor Matanovic - người vừa trở lại sau chấn thương - và một bàn thắng nữa của Derry Scherhant. Stuttgart hiện đã thua hai trong ba trận mở màn.

Hoffenheim đã giành chiến thắng 4-2 trước Union Berlin với cú đúp của Fisnik Asllani, cầu thủ sinh ra tại Berlin đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Johan Bakayoko dẫn dắt Leipzig giành chiến thắng 1-0 trước Mainz.

LINH SƠN