Barcelona xác nhận chấn thương của Raphinha không nặng

Tháng 2 đang trở thành giai đoạn quyết định đối với Barcelona. Với những trận đấu quan trọng ở cả La Liga và Copa del Rey, gã khổng lồ xứ Catalan sẽ rất muốn duy trì đà thắng lợi và khẳng định vị thế của mình trên mọi đấu trường.

Raphinha bị quá tải cơ khép đùi phải nhưng thời gian hồi phục chỉ kéo dài khoảng một tuần.

Tuy nhiên, để làm được điều đó, HLV Hansi Flick cần có những cầu thủ chủ chốt khỏe mạnh và sẵn sàng thi đấu. Sau chiến thắng gần đây trước Elche ở La Liga, một số lo ngại đã xuất hiện về thể trạng của tiền đạo đội trưởng Raphinha. Barcelona mới đây đã chính thức xác nhận ngôi sao người Brazil bị quá tải cơ khép đùi phải, nhưng thời gian hồi phục dự kiến ​​chỉ kéo dài khoảng một tuần. Như vậy Raphinha sẽ vắng mặt trong trận tứ kết Cúp Nhà vua gặp Albacete vào thứ Ba, và có thể cả trong trận đấu La Liga tiếp theo gặp Mallorca tại sân Camp Nou.

Nhưng thông tin tích cực có vẻ lại nhiều hơn. Tiền vệ ngôi sao được định giá 140 triệu EUR là Pedri có bước tiến đáng kể trong quá trình hồi phục. Ngôi sao người Tây Ban Nha là một thành phần chủ chốt trong lối chơi của Barcelona, và sự hiện diện của anh trong đội hình là rất quan trọng đối với tham vọng của CLB. Pedri hiện đang hồi phục sau chấn thương cơ đùi phải, gặp phải vào ngày 21-1 trong trận đấu Champions League tại Prague.

Vào thời điểm đó, đội ngũ y tế ước tính thời gian hồi phục khoảng một tháng. Giờ đây, sau gần 2 tuần điều trị, theo SPORT, Pedri đã trở lại tập luyện tại Ciutat Esportiva de Sant Joan Despi. Mặc dù vẫn tập luyện riêng biệt với các đồng đội, nhưng tiến triển cho thấy anh đang đi đúng hướng để hoàn thành quá trình hồi phục thành công. Dự kiến Pedri có thể thi đấu gặp Girona vào ngày 16-2 tại La Liga.

Tin tức này đặc biệt đáng mừng cho Barcelona, ​​bởi kỹ năng của Pedri là độc nhất vô nhị trong đội hình. Các tiền vệ khác, như Bernal và Casado, thiên về vai trò tiền vệ phòng ngự, trong khi Olmo và Fermin có lối chơi tấn công hơn. Khả năng sáng tạo, tầm nhìn và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm của Pedri là không thể thay thế.

Trong khi đó, hậu vệ Jules Kounde đã tập luyện bình thường cùng toàn đội và không cho thấy vấn đề rõ ràng nào sau khi phải rời sân trong trận đấu với Elche vì khó chịu.

THANH TUẤN