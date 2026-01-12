Barcelona lại đánh bại Real Madrid giành Siêu cúp Tây Ban Nha

Raphinha đã lập cú đúp giúp Barcelona đánh bại Real Madrid 3-2 trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha tại Saudi Arabia hôm Chủ nhật. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Barcelona giành chiến thắng trận El Clasico ở chung kết Siêu cúp, và là lần thứ 3 trong 4 trận chung kết liên tiếp giữa 2 quyền lực bóng đá Tây Ban Nha.

HLV Hansi Flick, người đã dẫn dắt Barcelona giành cả 4 chiến thắng trước Real Madrid ở mùa giải trước, đã chọn Robert Lewandowski đá tiền đạo thay cho Ferran Torres và đưa ngôi sao trẻ Lamine Yamal trở lại cánh phải. Trận đấu khởi đầu khá lộn xộn trong cái nóng ở Saudi Arabia, Barcelona kiểm soát bóng còn Real Madrid lùi sâu phòng ngự, đồng thời tìm cách phản công dựa vào tốc độ của Vinicius Junior.

Vinicius không ghi bàn trong 16 trận đấu trước đó nhưng sớm tạo ra mối đe dọa đáng kể, anh bứt tốc bên cánh trái và buộc Joan Garcia phải thực hiện pha cứu thua đầu tiên. Barcelona bắt đầu gia tăng sức ép và Raphinha đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 36. Ngay sau khi tiền vệ này bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn, anh đã chuộc lỗi bằng một cú sút thấp, chính xác từ ngay trong vòng cấm, vượt qua Thibaut Courtois và đi vào góc dưới khung thành.

Real Madrid gỡ hòa với một pha lập công tuyệt vời của Vinicius ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, anh vượt qua mọi rào cản từ cánh trái, bao gồm xỏ háng Jules Kounde, và dứt điểm thành bàn. Tuy nhiên, Barcelona lại vươn lên dẫn trước ở phút thứ 4 của thời gian bù giờ, với pha dứt điểm tinh tế của Lewandowski sau đường chuyền của Pedri. Real Madrid cũng nhanh chóng đáp trả nhờ bàn thắng của Gonzalo Garcia, người đã dứt điểm tốt trong tư thế ngã xuống sau khi cú đánh đầu của Dean Huijsen bật ra từ xà ngang, ở phút 45+6.

Hiệp hai diễn ra chặt chẽ hơn, với ít cơ hội được tạo ra khi cả 2 đội chơi chậm lại. Nhưng khi Kylian Mbappe đang khởi động bên ngoài đường biên, Barcelona vươn lên dẫn trước, với cú sút từ ngoài vòng cấm của Raphinha chạm vào Raul Asencio rồi đi vào lưới, khiến Courtois không có cơ hội cản phá. Ngôi sao người Brazil đang có phong độ tuyệt vời và đó là bàn thắng thứ 7 của anh trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. “Anh ấy luôn có mặt đúng lúc”, Lewandowski nói.

HLV Xabi Alonso tung Mbappe vào sân trong 15 phút cuối, với hy vọng tìm được bàn thắng thứ 3 và buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp thậm chí không thể dứt điểm trúng khung thành, với đóng góp duy nhất là khiến tiền vệ Frenkie De Jong của Barcelona đã bị truất quyền thi đấu vì pha vào bóng nguy hiểm ở phút bù giờ. Mặc dù chơi thiếu người, Barcelona lại là đội có cơ hội tốt nhất trong thời gian bù giờ khi Marcus Rashford sút bóng ra ngoài khi có cơ hội đối mặt khung thành.

Alonso vẫn đang tìm kiếm danh hiệu đầu tiên kể từ khi gia nhập Real Madrid hồi tháng 6, và chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của Real Madrid trên mọi đấu trường đã bị chính đối thủ truyền kiếp của họ chấm dứt. “Thua theo cách nào cũng đau lòng, nhưng rõ ràng đây là một trận đấu rất cân bằng, cạnh tranh quyết liệt, với đủ mọi yếu tố”, Alonso nói với Movistar. “Chúng tôi đã rất gần với việc gỡ hòa, chúng tôi đã chiến đấu đến cùng và tôi phải chúc mừng Barcelona”.

Barcelona từng đánh bại Real Madrid 5-2 trong trận chung kết Siêu cúp mùa trước, cũng tại sân vận động King Abdullah Sports City, và dù trận chung kết này căng thẳng hơn nhiều thì kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi. Barcelona nâng cao danh hiệu Siêu cúp thứ 16 kỷ lục. “Chúng tôi rất hạnh phúc, thêm một danh hiệu nữa, luôn luôn là một trận đấu lớn với Real Madrid”, Lewandowski nói với Movistar. “Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một, cả hiệp hai nữa, chúng tôi đã tìm kiếm thêm bàn thắng nhưng chúng tôi đã thắng và đó là điều quan trọng nhất”.

Bốn đội vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha gần đây nhất đều đã giành chức vô địch La Liga, và Barcelona hy vọng đây sẽ là nền tảng thành công một lần nữa. Họ đã thắng 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường và đang dẫn đầu La Liga, hơn 4 điểm so với chính Real Madrid sau 19 vòng đấu, bất chấp khởi đầu mùa giải không ổn định.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, Rafael Louzan cho biết hôm Chủ nhật rằng Siêu cúp Tây Ban Nha năm sau sẽ được tổ chức tại Qatar hoặc Kuwait vì Saudi Arabia sẽ đăng cai Asian Cup. Trận chung kết sẽ trở lại Saudi Arabia vào năm 2028 và sẽ được tổ chức ở đó ít nhất cho đến năm 2030.

THANH TUẤN