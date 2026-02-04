Barcelona hỗ trợ Araujo “từng bước” trong quá trình trở lại

HLV Hansi Flick cho biết Barcelona sẽ tiếp tục hỗ trợ Ronald Araujo sau khi hậu vệ này ghi bàn vào lưới Albacete tại Copa del Rey hôm thứ Ba, trong trận đấu đầu tiên anh đá chính cho CLB kể từ khi trở lại sau thời gian nghỉ dưỡng sức khỏe tâm thần.

Ronald Araujo mạnh mẽ trở lại sau thời gian nghỉ dưỡng sức khỏe tâm thần.

Araujo đánh đầu ghi bàn thắng thứ 2 cho Barcelona, giúp đội giành chiến thắng 2-1 trước đội bóng hạng 2, đội đã loại Real Madrid ở vòng trước, để giành vé vào bán kết. “Đối với Ronald, đó là từng bước một, đó là điều quan trọng nhất”, Flick nói trong cuộc họp báo sau trận đấu về sự tiến bộ của ngôi sao 26 tuổi người Uruguay kể từ khi trở lại tập luyện vào tháng trước. “Cậu ấy cũng đã ghi một bàn thắng rất quan trọng cho chúng tôi tối nay. Tôi nghĩ điều đó có thể giúp cậu ấy tự tin hơn, tin tưởng vào bản thân hơn. Đó là điều chúng tôi cần và điều cậu ấy cần. Chúng tôi hỗ trợ và giúp đỡ cậu ấy. Cậu ấy đang làm tốt. Tất nhiên, cuối cùng bạn cũng thấy cậu ấy kiệt sức, nhưng chuyện là bình thường”.

Araujo đã xin nghỉ phép để giải quyết các vấn đề về sức khỏe tâm thần vào cuối tháng 11. Trong thời gian nghỉ thi đấu, anh đã đến thăm các địa điểm tâm linh ở Jerusalem và Bethlehem, và trở về quê hương Uruguay. Kể từ khi trở lại tập luyện vào tháng Giêng, Araujo đã có bốn 4 vào sân từ băng ghế dự bị cho Barcelona, và trận đấu hôm thứ Ba là trận đá chính đầu tiên của anh trong năm nay.

Để bày tỏ lòng biết ơn sự hỗ trợ của Flick trong giai đoạn khó khăn về mặt cá nhân, anh đã chạy đến băng ghế dự bị sau khi ghi bàn vào lưới Albacete để ôm lấy HLV của mình. “Tôi thực sự rất hạnh phúc”, Araujo nói với các phóng viên sau trận đấu. “Bàn thắng này dành tặng cho Chúa, nhưng tôi cũng đã dành tặng nó cho vợ mình và sau đó đến ôm Flick - ông ấy đã đảm bảo rằng tôi đã trở lại tốt. Tôi biết ơn sự hỗ trợ mà tôi nhận được từ huấn luyện viên và các đồng đội. Tôi cảm thấy tốt hơn mỗi ngày”.

Barcelona có 55 điểm sau 22 vòng đấu, đang dẫn đầu La Liga với 1 điểm nhiều hơn Real Madrid. Đội bóng của Flick sẽ tiếp đón Mallorca tại Camp Nou vào thứ Bảy.

THANH TUẤN