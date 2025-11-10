Barcelona gạt phăng những “ồn ào” không cần thiết

HLV Hansi Flick cho biết ông đang loại bỏ những lời chỉ trích từ các chuyên gia và cựu cầu thủ sau khi cú hat-trick của Robert Lewandowski giúp Barcelona đánh bại Celta Vigo 4-2, qua đó thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Real Madrid xuống còn 3 điểm.

Barca chỉ thắng 3 trong 7 trận đấu trước chuyến làm khách đến Balaidos vào Chủ nhật, gần nhất là trận hòa 3-3 trước Club Brugge ở Champions League hồi giữa tuần càng làm gia tăng những lời chỉ trích về quyết định bố trí hàng phòng ngự dâng cao của Flick. Hàng phòng ngự đó một lần nữa bị xuyên thủng 2 lần trong hiệp một đầy kịch tính tại Vigo, nhưng Barca đã thể hiện một màn trình diễn kiểm soát sau giờ nghỉ để giành chiến thắng rất cần thiết trước kỳ nghỉ quốc tế cuối cùng của năm.

“Tôi không phải là mẫu HLV thích đôi co các vị chuyên gia, cựu cầu thủ và HLV, tôi sẽ không làm vậy!”, Flick mỉm cười trong buổi họp báo sau trận đấu. “Tôi đã cho họ quá nhiều điều để nói, nhưng nó quá ồn ào! Nhưng, vâng, đối với tôi thì câu trả lời nên ở trên sân. Đó mới là công việc của chúng tôi. Đối với tôi, điều quan trọng nhất là các cầu thủ có sự tự tin và niềm tin vào những gì chúng tôi đang làm, và hiệp 2 là một ví dụ điển hình về cách chúng tôi muốn làm điều đó”.

Một hiệp một cân bằng không khác gì trận hòa của Barca trên đất Bỉ hồi giữa tuần. Celta đã 2 lần lội ngược dòng để gỡ hòa sau 2 bàn thắng của Lewandowski - bàn đầu tiên từ chấm phạt đền và bàn thứ 2 từ cú dứt điểm cận thành sau đường chuyền của Marcus Rashford. Nhưng Lamine Yamal đã tái lập thế dẫn trước cho Barca ngay trước giờ nghỉ và Lewandowski, người được đá chính lần đầu tiên sau hơn một tháng, đã hoàn thành cú hat-trick trong hiệp 2 với một cú đánh đầu từ đường chuyền khác của Rashford.

Robert Lewandowski mang sự nguy hiểm trở lại cho hàng công Barcelona sau cú hat-trick.

“Vâng, tôi hài lòng về trận đấu”, Flick nói thêm. “Tôi rất trân trọng những gì tôi thấy hôm nay. Hiện tại, đặc biệt là trong hiệp một, chúng tôi đã mắc một số sai lầm, nhiều hơn so với hiệp 2, và họ đã tận dụng điều đó. Hai sai lầm dẫn đến bàn thua. Nhưng những gì tôi thấy, cũng trong hiệp một, chúng tôi đã kiểm soát trận đấu. Đó là một trận đấu thực sự tốt khi kiểm soát bóng, và đặc biệt là trong hiệp 2, chúng tôi đã phòng ngự tốt hơn rất nhiều. Tôi nghĩ hiệp 2 cũng mang lại cho chúng tôi sự tự tin cho những trận đấu tiếp theo. Đây là điều chúng tôi cần. Khi bạn có thể gây áp lực lên đối thủ, đó là một cách tốt”.

Chiến thắng này giúp Barca thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm so với Real Madrid, đội đã bị Rayo Vallecano cầm hòa không bàn thắng trước đó vào Chủ nhật. “Đó là một trong những trận đấu điên rồ nhất mùa giải này, đặc biệt là trong hiệp một”, Lewandowski nói với các phóng viên. “Chúng tôi ghi 3 bàn, thủng lưới 2 bàn, nhưng tôi rất vui vì đã giành chiến thắng trong một trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi biết nếu thắng hôm nay, chúng tôi sẽ thu hẹp khoảng cách với Real Madrid xuống còn 3 điểm. Nhưng không chỉ vậy, chúng tôi luôn muốn sẵn sàng. Chúng tôi biết mình cần phải làm tốt hơn, nhưng điều quan trọng là phải xem mình có thể làm tốt hơn trong cả mùa giải”.

Mặc dù vắng mặt trong phần lớn mùa giải vì chấn thương, Lewandowski hiện đã ghi được 4 bàn thắng chỉ sau 449 phút thi đấu tại La Liga. “Tất nhiên tôi rất vui, không chỉ với những bàn thắng của mình mà còn với cách chúng tôi chơi”, chân sút 37 tuổi người Ba Lan nói thêm. “Hôm nay, chúng tôi đã chơi như một tập thể. Những trận đấu kiểu này giúp ích rất nhiều cho chúng tôi, và tiếp thêm sức mạnh cho những trận đấu tiếp theo”.

Chiến thắng của Barca đã bị ảnh hưởng đôi chút bởi chiếc thẻ đỏ muộn của Frenkie de Jong, do nhận thẻ vàng thứ 2. Hậu quả là tiền vệ người Hà Lan sẽ vắng mặt trong trận đấu với Athletic Bilbao sau khi kỳ nghỉ quốc tế.

THANH TUẤN