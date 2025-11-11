Barcelona đúng hướng trong kiểm soát chấn thương của Yamal

Barcelona đã trở nên hoàn thiện hơn trong vài trận đấu gần đây, trùng khớp với việc Lamine Yamal đang chơi tốt trở lại. Ngôi sao 18 tuổi này đã phải đối mặt với vấn đề ở háng trong những tháng đầu mùa giải, điều này đã cản trở những đóng góp của anh.

Lamine Yamal cần tuân thủ chế độ tập luyện nghiêm ngặt để giải quyết triệt để vấn đề.

Yamal đã vắng mặt tổng cộng 5 trận đấu cho đến nay do thoát vị thể thao. Vấn đề này ảnh hưởng đến khả năng xoay người và tăng tốc của cầu thủ, đồng thời gây đau khi sút bóng. Mùa giải này, nó cũng ảnh hưởng đến Franco Mastantuono của Real Madrid và Nico Williams của Athletic Bilbao. Tuy nhiên, Barcelona đã phản ứng rất nhanh với tình huống khi tham khảo ý kiến ​​chuyên gia về chấn thương của Yamal. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết bác sĩ Ricard Pruna của Barcelona đã tham khảo ý kiến ​​chuyên gia người Bỉ, Ernest Schilders, người đã xử lý hơn 3.000 trường hợp chấn thương.

Phản hồi được cho là tích cực về chấn thương của Yamal. Kết luận được đưa ra là chế độ phục hồi hiện tại của Yamal - bao gồm vật lý trị liệu, các bài tập chuyên biệt để tăng cường sức mạnh cho vùng chấn thương và giảm cường độ tập luyện - là đúng đắn. Quá trình hồi phục của anh rất tích cực, và việc Barcelona phát hiện sớm vấn đề sẽ làm giảm nguy cơ nó trở thành vấn đề mãn tính. Tuy nhiên, Blaugrana sẽ cần phải cảnh giác và đảm bảo rằng anh ấy tuân thủ một chế độ tập luyện nghiêm ngặt để giải quyết triệt để vấn đề.

Vào thứ Bảy, trước chiến thắng của Barcelona trước Celta Vigo, HLV Hansi Flick đã nói với báo chí rằng ngôi sao tuổi teen này đang áp dụng một chương trình tập luyện đã được điều chỉnh. “Lamine đã thay đổi kỷ luật của mình, giờ cậu ấy đã khỏe hơn, cậu ấy đang tập luyện chăm chỉ, cả trên sân cỏ lẫn trong phòng tập, và điều rất quan trọng đối với chấn thương này là cậu ấy phải tập luyện như vậy”.

Yamal đã ra sân mọi trận đấu kể từ sau kỳ nghỉ quốc tế tháng 10. Đầu tiên anh chơi 64 phút trước Girona, sau đó 75 phút trước Olympiakos, và dù chỉ đá trọn vẹn 2 trong 4 trận gần nhất nhưng anh đều rời sân vào phút cuối cùng. Barcelona hy vọng ngôi sao trẻ của mình sẽ tiếp tục tiến bộ khi trở về từ đội tuyển Tây Ban Nha trong 2 tuần tới.

THANH TUẤN