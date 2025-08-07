Bảng xếp hạng giải futsal Cúp Quốc gia 2025 (lượt 2)

Hai đội Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam TPHCM tiếp tục dẫn đầu hai bảng và đến gần với vòng bán kết.

Thái Sơn Nam TPHCM bất ngờ bị Hà Nội cầm hòa 0-0 nhưng cũng kịp giữ ngôi đầu bảng A với 4 điểm.

Trong khi đó đương kim vô địch Thái Sơn Bắc tỏ ra quá mạnh ở bảng B khi tiếp tục giành 3 điểm từ trận thắng cách biệt 3-0 trước Sahako.

LÊ ANH