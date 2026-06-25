Bảng A: Nam Phi làm nên lịch sử - Hàn Quốc rơi xuống thứ 3

Lượt trận thứ 3 bảng A đã khép lại với kịch tính nghẹt thở tại Monterrey, nơi Nam Phi lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng knock-out World Cup sau chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc. Ở trận đấu cùng giờ, Mexico đánh bại CH Czech 3-0 để khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng.

Monterrey, Thapelo Maseko nhận đường chuyền của Tshepang Moremi, kiểm soát bóng bên cạnh vòng cấm, và dứt điểm vào góc dưới bên phải khung thành. Thủ môn Kim Seung-Gyu không phản ứng kịp. Nam Phi dẫn 1-0 ở phút 63. Sân Estadio BBVA như vỡ ra. Không phải vì đây là bàn thắng đẹp nhất giải — mà vì nó vừa thay đổi lịch sử bóng đá của một quốc gia.

Nam Phi giành quyền vào vòng knock-out World Cup lần đầu tiên trong lịch sử — sau ba lần thất bại liên tiếp ở vòng bảng vào các năm 1998, 2002 và 2010 ngay trên sân nhà. Hai mươi tám năm tham dự giải đấu. Bốn kỳ World Cup. Và đêm ở Monterrey, Bafana Bafana cuối cùng đã phá vỡ cánh cửa mà ba thế hệ cầu thủ trước chưa làm được.

Họ đã khởi đầu World Cup theo cách không thể tệ hơn, 2 thẻ đỏ và 1 trận thua ngay ngày khai mạc. Nhiều người quay lưng với họ. HLV Hugo Broos bị chỉ trích thậm tệ, còn báo chí châu Phi thì gọi họ là “nỗi xấu hổ”. Thế nhưng, chính đội bóng ấy đã từng bước lấy lại tất cả: lội ngược dòng trước CH Czech và đánh bại Hàn Quốc.

Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu. Hàn Quốc suýt có bàn mở tỷ số ở phút thứ 2 khi Kim Min-jae đánh đầu cận thành, nhưng bóng đã bị Aubrey Modiba phá ngay trên vạch vôi. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng các sức ép của Hàn Quốc trở nên thiếu hiệu quả khi không tiếp cận được cầu môn đối thủ. Ngược lại, Nam Phi càng chơi càng trở nên chắc chắn và sắc sảo. Họ cầm chân Hàn Quốc trong hiệp một, không để cho đối thủ tung ra thêm được pha hãm thành nào. Và rồi, sự kiên trì ấy đã được đền đáp bằng bàn thắng của Maseko, cầu thủ ghi bàn trẻ thứ hai cho Nam Phi tại World Cup.

Nam Phi kiểm soát bóng 39% so với 61% của Hàn Quốc. Số cú sút: Nam Phi 10, Hàn Quốc 4. Cú sút trúng đích: 3-1. Đây là trận đấu mà những con số nói lên một nghịch lý rõ ràng: đội cầm bóng nhiều hơn lại không tạo ra nguy hiểm, trong khi đội chấp nhận chơi thấp và chờ đợi lại ghi được bàn thắng quyết định.

Chiến thắng thuộc về Nam Phi là hoàn toàn xứng đáng, nhưng cũng có thể nói, Hàn Quốc đã tự “bắn vào chân mình”. HLV Hong Myung-bo bất ngờ để ngôi sao Son Heung-min trên băng ghế dự bị trong hiệp một và chỉ tung anh vào sân ở đầu hiệp hai khi thế trận bế tắc. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này không thể giúp Hàn Quốc cải thiện khả năng tấn công. Đây là trận đấu mà Son Heung-min và đồng đội giữ bóng nhiều nhưng không biết làm gì với nó. Hàn Quốc chỉ có 4 cú sút trong cả trận. Lee Kang-in và Hwang In-beom, hai nhân tố xuất sắc nhất bảng A của Hàn Quốc đến lúc này, không tìm được đường vào vòng cấm Nam Phi đủ nhiều để tạo ra mối đe dọa thực sự.

Dường như Hàn Quốc đã chủ quan khi tự tin vào khả năng chiến thắng, lối chơi của họ không rõ ràng. Chỉ cần 1 điểm là đứng nhì bảng nhưng lại tấn công khá mạo hiểm, đến khi bị thủng lưới thì lại không tạo đủ sức ép. Thua trận, Hàn Quốc xếp thứ ba với 3 điểm và hiệu số -1, phải chờ kết quả của các bảng đấu khác để xác định liệu có lọt vào danh sách 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất hay không.

Chiến thắng này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với bóng đá Nam Phi. Với 4 điểm, họ xếp thứ hai bảng A và sẽ gặp đội nhì bảng B - Canada tại Los Angeles vào ngày 28-6. HLV Hugo Broos bước ra sân sau tiếng còi mãn cuộc, không che giấu cảm xúc. Người Bỉ 74 tuổi đã dẫn dắt Nam Phi qua ba năm dài — vượt qua vòng loại, vào đến chung kết AF CON 2024, và giờ là vòng knock-out World Cup lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển. HLV lớn tuổi nhất World Cup: "Thật khó để diễn tả cảm giác này. Chúng tôi đã chơi tốt và tạo ra cơ hội. Về mặt chiến thuật, chúng tôi đã làm rất tốt và Hàn Quốc không thể tìm thấy khoảng trống".

Mexico - CH Czech 3-0: KẾT THÚC HOÀN HẢO CHO EL TRI

Cách đó hàng nghìn km, tại Estadio Azteca, Mexico khép lại vòng bảng bằng chiến thắng 3-0 trước CH Czech — hoàn tất hành trình ba trận thắng , không để thủng lưới trong hai trận đầu. Sau hiệp một im ắng, El Tri bùng nổ trong hiệp hai với các bàn thắng từ Mateo Chávez, Julián Quiñones và cú sút vào góc xa ở phút bù giờ của Álvaro Fidalgo — bàn thắng đẹp nhất trong ba bàn. CH Czech có 13 cú sút nhưng chỉ 1 trúng đích — chiến dịch vòng bảng của họ kết thúc với 1 điểm sau 3 trận, và Tomáš Souček bị chấn thương phải rời sân bằng cáng là dấu chấm hết buồn bã.

Mexico đứng đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối, và một cột mốc không ai để ý: thủ môn Guillermo Ochoa, 40 tuổi, vào sân phút 78 để trở thành cầu thủ Mexico dự World Cup thứ sáu lần trong lịch sử — cùng mốc với Messi và Ronaldo.

HỒ VIỆT