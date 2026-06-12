Bảng A, Mexico - Nam Phi 2-0: Mưa thẻ đỏ trong trận khai mạc

Trận khai mạc World Cup 2026 — trận đấu thứ 20 trong lịch sử tại Azteca, nhiều hơn bất kỳ sân vận động nào trên thế giới — kết thúc 2-0 nghiêng về Mexico, nhưng theo một cách khó tin nhất. Đây là trận đấu của nhiều sai số mà đỉnh điểm là 3 chiếc thẻ đỏ, hai đội đều chơi thiếu người ở những thời điểm khác nhau, và một Nam Phi tan rã dần từ bên trong.

Trọng tài rút ra 3 thẻ đỏ phạt các cầu thủ trong trận khai mạc.

Bàn thắng: Julian Quinones (phút 9), Raul Jimenez (67) Thẻ đỏ: 1 Mexico, 2 Nam Phi

15 phút đầu của World Cup 2026 chứa đựng đủ năng lượng để nhớ. Mexico pressing cao, lên bóng tốc độ, ép chặt Nam Phi về phía bên kia. 70.000 khán giả tại Azteca rung lên theo từng pha chạm bóng. Phút thứ 9, Erik Lira pressing quyết liệt buộc trung vệ Sphephelo Sithole mất bóng ngay sát vòng cấm địa. Julian Quinonesđọc trước tình huống, chặn bóng, và dứt điểm xuyên chân thủ môn Ronwen Williams.

Quinones

Bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026 thuộc về một người Colombia nhập tịch Mexico, từng bị chỉ trích khi lần đầu khoác áo El Tri (biệt danh Mexico). Không có cách trả lời nào tốt hơn. Quinones là chân sút ghi nhiều bàn nhất Saudi Pro League mùa 2025-26 với 33 bàn cho Al-Qadsiah, vượt qua cả Ivan Toney lẫn Cristiano Ronaldo. Đêm qua, anh mang đẳng cấp đó lên sân Azteca.

Dù có cơ hội nâng tỷ số lên trong hiệp một, bao gồm cú sút dội cột vào cuối hiệp, nhưng Mexico đã chơi chùng xuống phần lớn thời gian sau khi mở tỷ số. Họ lui hẳn về sân nhà, di chuyển chậm và không còn pressing trên cao. Thế nhưng, Nam Phi không thể tận dụng được thế trận có lợi cho mình. Đội bóng có biệt danh Banafa Banafa thậm chí còn chơi bóng như thể họ bị choáng ngợp trong lần trở lại sau 16 năm, tính từ thời điểm họ đăng cai World Cup 2010.

KHOẢNG KHẮC

Gilberto Mora, 17 tuổi, vào sân thay người và nhận được tiếng reo lớn nhất sân sau hai bàn thắng. Cầu thủ trẻ nhất World Cup 2026 vừa có màn chào sân. Đó là loại khoảnh khắc mà người hâm mộ Mexico thực sự muốn nhìn thấy nhiều hơn trong những trận sắp tới.

Con số nói thay lời. Mexico có 16 cú sút so với 3 của Nam Phi — tỷ lệ áp đảo 5:1. Kiểm soát bóng 60,5% so với 39,5%. Phút 39 mới là lần đầu tiên Nam Phi chạm đến cầu môn Mexico bằng một cú đánh đầu chệch cột. Phút 44 mới có cú sút đầu tiên vào khung thành. Gần như nửa hiệp đấu trôi qua mà không có bất kỳ mối đe dọa thực sự nào.

HLV Hugo Broos từng nói trước trận rằng đội ông sẽ chiến đấu từng mét. Nhưng không khí Azteca, lối chơi cường độ cao của Mexico và độ cao hơn 2.200 mét của thành phố đã làm tê liệt kế hoạch đó ngay từ những phút đầu. Đầu hiệp hai, Nam Phi nhận thẻ đỏ — chơi thiếu người, trận đấu xem như đã kết thúc tại đó trước khi điều tồi tệ hơn đến ở phút 67, khi Jimimnez ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Mexico.

Jumerez đã khóc sau khi ghi bàn đầu tiên tại World Cup

Bảy trận World Cup, bốn lần tham dự, nhưng chân sút hàng đầu lịch sử bóng đá Mexico chưa một lần ghi bàn ở sân chơi lớn nhất thế giới. Đêm qua ở Azteca, cầu thủ từng có 300 trận đấu tại Anh có pha đánh đầu hướng bóng vào cột gần sau đường tạt cánh hoàn hảo từ Alvarado. Những giọt nước mắt trên gương mặt tiền đạo 34 tuổi không cần lời giải thích.

Ba thẻ đỏ trong trận khai mạc. Đây là điều chưa từng xảy ra ở trận mở màn một kỳ World Cup. Thêm một kỷ lục nữa cho ngôi đền Azteca — dù không phải loại kỷ lục đẹp đẽ nhất. Mexico thắng xứng đáng. Nhưng đây chưa phải hình ảnh của một đội bóng khiến người hâm mộ thực sự phấn khích. Con số 16 cú sút so với chỉ 4 trúng đích cho thấy hiệu suất dứt điểm còn cách xa mức kỳ vọng. Còn Nam Phi với hai thẻ đỏ và chỉ ba cú sút cả trận — con đường đi tiếp từ bảng A xem như đã đóng lại từ trận đầu tiên.

HỒ VIỆT