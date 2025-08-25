Ban Chỉ huy Quân sự phường Hoà Hưng ra mắt câu lạc bộ võ thuật

Ngày 25-8 tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ VH-TT phường Hoà Hưng (TPHCM), Ban Chỉ huy Quân sự phường Hoà Hưng đã tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ (CLB) võ thuật.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền (trái) chúc mừng Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ võ thuật Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Hưng ra mắt

Tham dự chương trình có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Minh Thắng, Nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hường, Chủ tịch HĐND phường Hoà Hưng; Lê Thị Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Hoà Hưng; Võ sư Trần Văn Mỹ, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam, Chánh Chưởng quản môn phái Vovinam Việt Võ đạo...

Quang cảnh lễ ra mắt. Ảnh: THANH TÙNG

Câu lạc bộ võ thuật Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Hưng chính thức nhận quyết định thành lập

CLB võ thuật Ban Chỉ huy Quân sự phường Hoà Hưng do Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM ký quyết định thành lập, chịu sự quản lý của Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Hưng, là thành viên tự nguyện của Liên đoàn võ thuật Quân đội. CLB được thành lập nhằm đẩy mạnh công tác rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng võ thuật, khả năng chiến đấu tự vệ trong thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, xây dựng tâm thế vững vàng, tự tin trong công tác, nâng cao hiệu quả phối hợp tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tiết mục đồng diễn võ thuật. Ảnh: THANH TÙNG

Ban chủ nhiệm CLB gồm 8 thành viên và các hội viên hoạt động tại Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Hoà Hưng theo quy chế đã đề ra. Các hội viên được huấn luyện viên truyền đạt các bài quyền, thế đánh sát với thực tế, giúp tăng thêm kỹ năng chiến đấu và phòng vệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tại buổi lễ ra mắt, các thành viên CLB đã biểu diễn các bài võ thuật đẹp mắt, với những động tác thế đánh thuần thục, uyển chuyển nhưng không kém phần hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM nhấn mạnh, việc Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Hưng ra mắt CLB võ thuật là một hoạt động ý nghĩa, vừa góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thể chất của nhân dân, vừa phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Để CLB hoạt động hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Thiếu tướng Vũ Văn Điền đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự phường chủ trì, phối hợp cùng Công an phường và các đoàn thể, đưa nội dung rèn luyện Vovinam vào kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ, thanh niên chuẩn bị nhập ngũ; bảo đảm vừa rèn kỹ – chiến thuật, vừa tăng cường khả năng phối hợp liên ngành.

Đồng thời, tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát địa bàn, vận dụng hiệu quả võ thuật vào thực tiễn công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Phát huy vai trò phối hợp Quân sự – Công an – Mặt trận và các đoàn thể, CLB sẽ trở thành hạt nhân lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất, phòng chống tội phạm, góp phần xây dựng phường Hòa Hưng vững mạnh về quốc phòng – an ninh.

Dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã vận động các mạnh thường quân trao tặng 15 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, hỗ trợ cho lực lượng dân quân tự vệ có hoàn cảnh khó khăn.

NGUYỄN ANH