Ba cầu thủ, 57 bàn thắng - ai là tiền đạo xuất sắc nhất hiện nay?

Một người là tiền đạo đang có phong độ hủy diệt, ghi trung bình hơn một bàn mỗi trận và nổ súng trong gần như mọi lần ra sân ở mùa giải này. Anh ấy đang dẫn dắt câu lạc bộ của mình trong cuộc đua đến ngôi vô địch và đưa đội tuyển quốc gia đến rất gần với tấm vé dự World Cup. Thông thường, đây sẽ là một lời giới thiệu phi thường cho bất kỳ cầu thủ nào. Nhưng ở mùa giải này, điều đó không chỉ đúng với một, không phải hai, mà là ba tiền đạo hàng đầu châu Âu.

Kylian Mbappe đã ghi 17 bàn sau 13 trận cho Real Madrid và đội tuyển Pháp mùa này. Nhưng ở tuổi 26, anh mới chỉ là tiền đạo có hiệu suất cao thứ ba ở châu Âu. Harry Kane, 32 tuổi, đã bỏ túi 19 bàn sau 12 trận cho Bayern Munich và đội tuyển Anh. Và Erling Haaland, 25 tuổi, đang dẫn đầu với 21 bàn sau 12 trận cho Manchester City và đội tuyển Na Uy.

Những con số thật đáng kinh ngạc. Mùa giải mới chỉ bắt đầu nhưng dường như đây đã là cuộc đua tam mã cho danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu - giải thưởng được trao dựa trên hệ thống điểm cho tiền đạo hàng đầu tại các giải vô địch quốc gia châu Âu. Và chỉ khoảng một nửa số bàn thắng của họ đến từ giải quốc nội.

Bỏ xa phần còn lại

Bộ ba này hiện đang vượt trội so với bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào ở châu Âu. Ousmane Dembele của Paris St-Germain, người vừa giành Quả bóng vàng gần đây, mới chỉ thi đấu 5 lần mùa này vì chấn thương. Alexander Isak vẫn chưa tìm lại thể trạng tốt nhất sau khi bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải ở Newcastle khi anh cố gắng thúc đẩy thương vụ chuyển nhượng trị giá 125 triệu bảng đến Liverpool. Và Robert Lewandowski, giờ đã 37 tuổi, có số lần vào sân từ ghế dự bị nhiều hơn số lần đá chính cho Barcelona mùa này. Viktor Gyokeres cũng không thể bắt kịp tốc độ. Mùa trước, anh đã giành được Cúp Gerd Muller - giải thưởng chỉ tính số bàn thắng thay vì hệ thống điểm như Chiếc giày vàng - khi ghi 63 bàn cho Sporting và Thụy Điển. Nhưng anh khó có thể lặp lại những con số đó khi thi đấu ở một môi trường có tính cạnh tranh cao hơn tại Arsenal.

Haaland là người có hiệu suất cao nhất trong bộ ba mùa này với 21 bàn sau 12 trận, đạt trung bình 47 phút một bàn. Tổng số 19 bàn sau 12 trận của Kane tương đương với 52 phút một bàn, và Mbappe đạt trung bình 67 phút một bàn với 17 bàn sau 13 trận. Mbappe có 4 pha kiến tạo, trong khi hai người còn lại mỗi người có 3 lần.

Khi so sánh về lối chơi tổng thể, các số liệu thống kê cho thấy - như bạn có thể mong đợi - Kane và Mbappe tham gia vào lối chơi nhiều hơn Haaland rất nhiều. Mbappe (772) có số lần chạm bóng nhiều hơn cả Kane (445) và Haaland (257) cộng lại. Một tỷ lệ chạm bóng cao hơn nhiều của Haaland diễn ra trong vòng cấm.

Haaland chỉ tạo ra 6 cơ hội cho đồng đội, so với 38 của Mbappe và 27 của Kane. Câu chuyện tương tự khi so sánh số đường chuyền thành công của mỗi tiền đạo - 97 của Haaland, 456 của Mbappe và 231 của Kane. Tiền đạo người Na Uy đã thắng 25 pha không chiến - so với 12 của Kane và 3 của Mbappe.

Về độ "sát thủ", Kane là người hiệu quả nhất trong bộ ba mùa này với 42% trong số 45 cú sút của anh được chuyển hóa thành bàn thắng, theo sát là Haaland với 39% trong 54 cú sút - trong khi Mbappe ghi bàn từ 22% trong 77 nỗ lực dứt điểm của mình.

Kane săn lùng kỷ lục ghi bàn ở giải quốc nội

Vua phá lưới mọi thời đại của đội tuyển Anh, Harry Kane, đã ghi 18 bàn cho Bayern sau 10 trận mùa này, bao gồm 11 bàn ở Bundesliga và 4 bàn ở Champions League - cộng với một bàn cho đội tuyển quốc gia. Anh đã ghi 47% trong tổng số 38 bàn thắng của Bayern mùa này. Chỉ có Augsburg và đội bóng nghiệp dư Andorra là giữ sạch lưới trước anh trong 19 trận cho câu lạc bộ và đội tuyển. Anh đã có những cú hat-trick vào lưới Leipzig và Hoffenheim.

Nếu Kane duy trì tỷ lệ ghi bàn này ở Bundesliga trong cả mùa giải, anh sẽ kết thúc với 62 bàn. Chưa ai từng ghi nhiều bàn thắng như vậy trong bất kỳ giải đấu hàng đầu nào của châu Âu. Kỷ lục của Bundesliga là 41 bàn do Lewandowski thiết lập cho chính Bayern vào mùa 2020-21.

Mbappe hướng tới danh hiệu Vua phá lưới thứ tám liên tiếp

Mbappe đã nổ súng 14 lần sau 10 trận cho Real Madrid mùa này - và 3 bàn sau 3 trận cho đội tuyển Pháp. Con số này chiếm 54% trong tổng số 28 bàn của Real trên mọi đấu trường. Chỉ có Mallorca là anh không thể chọc thủng lưới - và anh đã có một cú hat-trick ở Champions League vào lưới Kairat Almaty.

Nếu Mbappe duy trì tỷ lệ ghi 9 bàn sau 8 trận ở La Liga, anh sẽ kết thúc mùa giải với 42 bàn. Chỉ có Lionel Messi (hai lần) và Cristiano Ronaldo từng ghi nhiều bàn hơn trong một mùa giải La Liga. Anh đang theo đuổi danh hiệu Vua phá lưới giải quốc nội thứ tám liên tiếp sau khi đã giành sáu lần liên tiếp ở Ligue 1 cho PSG và danh hiệu La Liga năm ngoái tại Real. Anh cũng hy vọng sẽ trở thành chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại của đội tuyển Pháp vào cuối mùa giải này. Anh hiện có 53 bàn, chỉ kém kỷ lục của Olivier Giroud 4 bàn.

Cột mốc 100 cho Haaland?

Ngay cả với tiêu chuẩn rất cao của Haaland, mùa giải này vẫn là một điều gì đó khác biệt. Chân sút vĩ đại nhất lịch sử Na Uy đã ghi 12 bàn sau 9 trận cho Man City. Tottenham là đội duy nhất giữ sạch lưới trước anh. Nhưng ở đội tuyển Na Uy, anh có một hiệu suất giật gân với 9 bàn sau 3 trận (bao gồm 5 bàn vào lưới Moldova và 3 bàn vào lưới Israel) để đưa họ đến rất gần với kỳ World Cup đầu tiên kể từ năm 1998, trước cả khi anh ra đời.

Với tốc độ ghi bàn hiện tại ở giải quốc nội, anh có thể kết thúc mùa giải với 49 bàn thắng. Kỷ lục Premier League là 36 bàn do chính anh thiết lập vào mùa 2022-23. Nếu chúng ta chỉ tính số liệu thống kê ở Man City mùa này, anh đang trên đường ghi khoảng 70 bàn cho câu lạc bộ trên mọi đấu trường nếu họ vào đến chung kết Champions League. Và nếu chúng ta tính cả hiệu suất ghi bàn cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, anh có thể kết thúc mùa giải với hơn 100 bàn thắng...

HỒ VIỆT