Trong một cuộc phỏng vấn với tờ La Repubblica hôm nay, HLV Stefano Pioli của Fiorentina cũng đề cập đến những vấn đề xoay quanh đội tuyển quốc gia sau sự ra đi của HLV tiền nhiệm Luciano Spalletti, và tên ông cũng được nhắc đến như một sự thay thế.

Azzurri không phải là mục tiêu của Stefano Pioli lúc này

Stefano Pioli bình luận về vĩ HLV mới của Azzurri: "Gattuso là người phù hợp. Tôi cũng được liên hệ chứ? Tôi rất vui, nhưng hiện tại đó không phải là điều tôi muốn. Tôi yêu thích sự ổn định của bóng đá cấp CLB. Tôi nghĩ Ranieri sẽ chấp nhận, để kết thúc một sự nghiệp tuyệt vời".

Pioli cũng chia sẻ nhiều khía cạnh cá nhân của Fiorentina mới của mình: "Tôi cảm ơn Commisso vì đã giữ chân những cầu thủ giỏi và những nhân tố chủ chốt như Kean, De Gea, Gudmundsson, Fagioli và Gosens. Họ là nền tảng của dự án trong hai năm tới.

Kean ư? Tôi muốn cậu ấy ở lại Milan, mặc dù một số người đã nói không tốt về cậu ấy. Không có điều nào trong số đó là sự thật, một chàng trai nghiêm túc và cống hiến hết mình. Và cậu ấy là bạn của Leao; cả hai đều rất hào phóng. Dzeko ư? Một giáo sư trên sân cỏ. Ngoài sân cỏ, là tấm gương cho các cầu thủ trẻ.

Tiền vệ tấn công ư? Điều đó sẽ phụ thuộc vào tám cầu thủ còn lại, đối thủ và trận đấu.

Thị trường chuyển nhượng ư? Tôi mong đợi một vài bản hợp đồng mới; câu lạc bộ biết mình cần gì. Tôi thích Commisso; cậu ấy thẳng thắn và trực diện."

Và những mục tiêu xa hơn đang được đặt ra "Champions League phải là mục tiêu của chúng tôi" và "Tôi biết Fiorentina chưa vô địch kể từ năm 2001; đó là trách nhiệm và động lực".

Bạn sẽ dành tặng chiếc cúp này cho ai? Pioli giải thích: "Tặng Davide Astori, đội trưởng của tôi. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy rõ nét hơn ở đây, tôi không thể tưởng tượng được cậu ấy sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến tôi".

HOÀNG HÀ