Atletico hoàn tất 3 thương vụ trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng

Tiền đạo Ademola Lookman là bổ sung rất đáng kỳ vọng đối với Atletico Madrid.

HLV Diego Simeone đã yêu cầu tăng cường lực lượng khi đội bóng của ông đang đứng thứ 3 tại La Liga, kém đội đầu bảng Barcelona đến 10 điểm. Họ sẽ đối đầu với Club Brugge tại vòng play-off Champions League vào cuối tháng này. Trước đó, Atletico đã bán tiền vệ Conor Gallagher cho Tottenham, và để Giacomo Raspadori đến Atalanta hồi đầu kỳ chuyển nhượng mùa đông này.

Mendoza gia nhập từ Elche với mức phí được cho là 20 triệu EUR (23,5 triệu USD), mặc dù Atletico không nêu rõ giá. Anh ký hợp đồng đến năm 2031. Vargas, 20 tuổi, chuyển đến từ đội bóng Seattle Sounders thuộc giải MLS và đã thi đấu với Atletico vào mùa hè năm ngoái tại FIFA Club World Cup. Vargas dù còn rất trẻ nhưng đã trải qua hơn 5 mùa giải gần đây với đội một, ra sân 130 trận, ghi 8 bàn thắng và có 16 pha kiến ​​tạo. Anh đã giúp đội giành chức vô địch CONCACAF Champions Cup 2022 và Leagues Cup 2025. Cả hai CLB đều không tiết lộ phí chuyển nhượng của Vargas nhưng Sounders cho biết thỏa thuận bao gồm điều khoản bán lại nếu anh chuyển nhượng trong tương lai.

Đáng chú ý nhất khi Atletico đã thông báo về việc chiêu mộ Lookman từ Atalanta vào Chủ nhật, được cho là trị giá 40 triệu EUR. Atletico trao cho tuyển thủ quốc tế người Nigeria một hợp đồng đến năm 2030. Cầu thủ 28 tuổi này từng chơi cho Fulham và Leicester trước khi gia nhập Atalanta vào năm 2022. Anh cũng từng chơi cho Leipzig và Everton. Lookman đã ghi 3 bàn thắng cho Nigeria tại Cúp bóng đá châu Phi mới đây.

Marc-Andre Ter Stegen chấn thương chỉ sau 2 trận chơi cho Girona theo dạng cho mượn từ Barcelona.

Các đội bóng La Liga nhìn chung chi rất ít tiền trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Barcelona chỉ mượn lại hậu vệ cánh Joao Cancelo từ Al-Hilal, trong khi thủ môn kỳ cựu Marc-Andre Ter Stegen, người đã mất vị trí chính thức vào tay Joan Garcia, được cho mượn đến cùng thành phố là Girona. Real Madrid khá im lặng, với giao dịch duy nhất là việc mượn tiền đạo trẻ người Brazil Endrick đến Lyon.

Trong một diễn biến đang chú ý, thủ môn Ter Stegen dính chấn thương gân kheo trong trận đấu thứ 2 với Girona, anh sẽ trải qua thêm các xét nghiệm để hoàn tất chẩn đoán và xác định thời gian hồi phục. Thủ thành 33 tuổi được cho mượn đến Girona sau khi mất vị trí chính thức ở Barcelona vào tay Joan Garcia. Anh là nhân tố quan trọng giúp Girona giành được trận hòa 1-1 trước Getafe trong trận ra mắt tuần trước. Girona đã thua Oviedo 0-1 vào thứ Bảy khi Ter Stegen bị chấn thương.

Chấn thương này là cú sốc mới nhất vào cơ hội để Ter Stegen trở thành thủ môn chính thức của đội tuyển Đức tại World Cup 2026 sau khi chấn thương khiến anh chỉ ra sân một vài trận trong 15 tháng qua. Anh chỉ chơi một trận cho Barcelona mùa này và đó là trận gặp đội bóng giải hạng 3 Guadalajara tại Copa del Rey tháng trước. Girona hiện đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng La Liga.

THANH TUẤN