Morgan Rogers và Emiliano Buendia đã truyền cảm hứng cho màn lội ngược dòng của Aston Villa để giành chiến thắng Tottenham 2-1, khi đội bóng Bắc London phải chịu thêm nhiều đau khổ trên sân nhà.

Rodrigo Bentancur đã đưa đội bóng của Thomas Frank vươn lên dẫn trước ngay đầu hiệp 1 tại sân vận động Tottenham Hotspur. Nhưng Rogers đã gỡ hòa bằng một cú sút tuyệt đẹp trước giờ nghỉ và Buendia vào sân từ ghế dự bị để ấn định chiến thắng trong những phút cuối. Chuỗi bảy trận bất bại trên mọi đấu trường của Tottenham đã kết thúc, khiến họ tụt xuống vị trí thứ 6 sau thất bại thứ hai trong 8 trận đấu của Frank tại giải VĐQG.

Phong độ sân nhà tệ hại của Tottenham tại Ngoại hạng Anh - 11 trận thua và chỉ thắng 3 trong 18 trận - đã trở thành một vấn đề lớn đối với Thomas Frank kể từ khi ông thay thế Ange Postecoglou bị sa thải vào cuối mùa giải. Trong khi phần lớn những trận thua trên sân nhà đó diễn ra dưới thời Postecoglou mùa trước, nhiệm kỳ ngắn ngủi của Frank đã mang lại những kết quả trái chiều tại sân vận động 62.000 chỗ ngồi của CLB, với những tiếng la ó vang lên sau trận thua Bournemouth hồi tháng 8 và trận hòa 1-1 vào tháng 9 với Wolves.

Không có James Maddison, Dejan Kulusevski, Yves Bissouma, Destiny Udogie và Dominic Solanke do vấn đề thể lực, Frank đã mất đội trưởng Cristian Romero vì chấn thương trong buổi khởi động trước trận đấu. Bất chấp chấn thương đó, Tottenham chỉ cần 5 phút để vươn lên dẫn trước. Đường tạt bóng của Mohammed Kudus được Micky van de Ven đánh đầu ngược lại cho Bentancur, người đã tung cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục Emiliano Martinez từ khoảng cách 8 mét.

Bentancur ăn mừng bằng cách nhét bóng vào trong áo để tri ân người vợ đang mang thai đứa con thứ hai của họ. Nhưng Rogers đã gỡ hòa cho Villa một cách ngoạn mục ở phút 37. Bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Anh trong mùa giải này hoàn toàn xứng đáng với sự chờ đợi. Từ khoảng cách 20 mét, Rogers tung ra một cú sút tuyệt đẹp khiến thủ môn Guglielmo Vicario của Tottenham bó tay.

Mathys Tel đã gia nhập danh sách chấn thương ngày càng dài của Tottenham khi tiền đạo này phải tập tễnh rời sân với một miếng băng dày quấn quanh đầu gối. Vấn đề của Frank ngày càng nghiêm trọng và Villa đã tận dụng triệt để cơ hội ở phút 77. Đường chuyền chéo sân của Cash tìm đến Lucas Digne và anh kiến ​​tạo cho Buendia, người đã tung cú dứt điểm đẹp mắt từ rìa vòng cấm.

Villa đã đáp trả chuỗi khởi đầu mùa giải không thắng dài nhất kể từ năm 1964 bằng năm chiến thắng liên tiếp, ba ở giải đấu hàng đầu và hai ở Europa League, kéo dài chuỗi trận bất bại lên 8 trận. Điều đặc biệt đáng chú ý là Villa cuối cùng đã đánh bại một đối thủ trong top 4 trên sân khách sau khi chỉ giành được một điểm trong sáu chuyến làm khách mùa trước đến các đội bóng Anh hiện đang tham dự Champions League. Đội bóng của Unai Emery đã vươn lên vị trí thứ 10 khi họ cố gắng trở lại cuộc đua giành vé dự Champions League.

Sau trận đấu, Emi Buendia nói: "Thật tuyệt vời khi được đến đây, một nơi thi đấu khó khăn như vậy, và với khởi đầu của họ, đội bóng đã thực sự thể hiện bản lĩnh để lội ngược dòng và giành chiến thắng khó tin. Khi Cash chuyền bóng, tôi đã chuẩn bị chạy về để phản công nhưng anh ấy đã bắt bóng tốt. Và rồi Lucas chuyền cho tôi, để mang về bàn thắng quyết định. Bàn thắng rất quan trọng, bgiu1p tặng thêm sự tự tin, và việc giúp đỡ đội bóng là điều quan trọng nhất".

Huyền thoại Michael Owen cũng bình luận về bàn thắng của Emi Buendia: "Tôi nghĩ đó là bàn thắng của mùa giải. Thật là một pha ghi bàn phi thường. Nó xứng đáng để giành chiến thắng trong bất kỳ trận đấu nào".

Bình luận viên Michael Carrick nói: "Đây là một kết quả vô cùng quan trọng đối với họ. Tottenham sẽ vô cùng thất vọng. Xin dành lời khen cho Villa, tôi nghĩ đây là một trận đấu chặt chẽ nhưng hai bàn thắng tuyệt vời cho Villa".

HOÀNG HÀ