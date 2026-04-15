Asian Cup 2027 sẽ bốc thăm vào tháng 5

LĐBĐ châu Á (AFC) đã chốt ngày bốc thăm chia bảng cho Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam đã vào top 100 trên bảng xếp hạng FIFA nên khả năng sẽ được phân vào nhóm 3 trước lễ bốc thăm.

Đội tuyển Việt Nam khép lại vòng loại với thành tích 6 trận toàn thắng.

Theo thông báo của AFC vào ngày 15-4, thời điểm diễn ra lễ bốc thăm Asian Cup 2027 được xác định vào ngày 9-5 tới tại Saudi Arabia, nước chủ nhà của vòng chung kết. Trước đó, vòng chung kết Asian Cup 2027 dự kiến bốc thăm vào ngày 11-4, nhưng do tình hình phức tạp tại Trung Đông trong thời gian qua nên AFC đã quyết định hoãn lễ bốc thăm.

Đến nay vòng chung kết Asian Cup 2027 đã xác định 23/24 đội tham dự. Suất còn lại sẽ được xác định ở trận đấu giữa Lebanon và Yemen. Trận này cũng chưa diễn ra do tình hình tại khu vực này vẫn chưa được ổn định. Dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 4-6.

Việc phân nhóm hạt giống trước thềm lễ bốc thăm được căn cứ theo bảng xếp hạng FIFA gần nhất. Dựa theo điều đó, 4 nhóm hạt giống cũng được nhận diện, gồm:

Nhóm 1: Saudi Arabia (hạng 61, chủ nhà), Nhật Bản (18), Iran (21), Hàn Quốc (25), Australia (27), Uzbekistan (50);

Nhóm 2: Qatar (55), Iraq (59), Jordan (63), UAE (69), Oman (79), Syria (84);

Nhóm 3: Bahrain (91), Thái Lan (93), Trung Quốc (94), Palestine (95), Việt Nam (99), Tajikistan (103);

Nhóm 4: Kyrgyzstan (107), Lebanon (108), Yemen (149), CHDCND Triều Tiên (118), Indonesia (122), Kuwait (134) và Singapore (147).

QUỐC CƯỜNG