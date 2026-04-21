Asiad 20-2026: Tạo điều kiện tốt nhất cho các tuyển thủ trọng điểm

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương vừa có chuyến kiểm tra thực tế tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (HLTTQG) trong các ngày 19 và 20-4, nhằm rà soát điều kiện cơ sở vật chất và tháo gỡ khó khăn cho các đội tuyển hướng tới Asiad 20.

Báo cáo tổng quan hoạt động, Giám đốc Trung tâm HLTTQG Phạm Thanh Tú cho biết, đơn vị đang quản lý 22 đội tuyển quốc gia, 14 đội tuyển trẻ và 2 đội tuyển người khuyết tật. Về nhân sự, có 5 chuyên gia, 107 huấn luyện viên và 513 vận động viên (VĐV). Các đội tuyển được phân bổ tập luyện tại 4 cơ sở: TPHCM, Cần Thơ, Mũi Né (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng), Đà Lạt (Lâm Đồng) nhằm phù hợp với đặc thù từng môn.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương thăm và tặng quà đội tuyển judo tập huấn ở cơ sở Cần Thơ

Hướng tới Asiad 20 dự kiến diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản, Trung tâm HLTTQG đã ban hành kế hoạch chăm sóc, bồi dưỡng và phát triển VĐV trọng điểm, VĐV trẻ tài năng. Trọng tâm là theo dõi, hỗ trợ 13 tuyển thủ có chỉ tiêu huy chương ở các môn quyền Anh, cử tạ, taekwondo, xe đạp đường trường, rowing, đấu kiếm và thể dục dụng cụ. Trong công tác chuyên môn, trung tâm dự kiến đưa nhiều đội tuyển trọng điểm tập huấn tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản trước thềm diễn ra Asiad 20.

Qua kiểm tra thực tế tại các cơ sở của Trung tâm HLTTQG, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương đánh giá cao những nỗ lực của đơn vị trong việc duy trì nề nếp, bảo đảm vệ sinh môi trường, đầu tư phòng tập gym hiện đại và chế độ dinh dưỡng đã được đổi mới theo mô hình buffet, tính toán lượng calo cho từng đối tượng VĐV. Các đề tài nghiên cứu khoa học chuyên sâu phục vụ trực tiếp huấn luyện cũng được triển khai bài bản. Về cơ sở vật chất, Thứ trưởng yêu cầu lãnh đạo trung tâm phân công quản lý khoa học để 4 cơ sở hoạt động theo quy chuẩn chung nhưng vẫn giữ được thế mạnh riêng. Trong đó, cơ sở Cần Thơ được đánh giá ổn định về nhà ở và bể bơi; còn cơ sở ở Đà Lạt cần tiếp tục tăng cường vệ sinh, cây xanh, ưu tiên xây dựng nhà ở cho VĐV...

Dịp này, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã trực tiếp lắng nghe, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của huấn luyện viên và VĐV trong quá trình tập huấn. Trên cơ sở đó, Thứ trưởng có những chỉ đạo kịp thời nhằm tháo gỡ các tồn tại, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đội tuyển tập trung chuyên môn, hướng tới thành tích cao tại các giải đấu sắp tới.

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL yêu cầu Trung tâm HLTTQG và Cục Thể dục thể thao Việt Nam phải thống nhất kế hoạch, dự trù kinh phí cụ thể để đầu tư trọng điểm, tránh tình trạng “nói suông”. Đồng thời, lưu ý cần có chiến lược “tích điểm” thông minh, lựa chọn giải đấu phù hợp để nâng hạng quốc tế cho VĐV một cách chắc chắn nhất. Đặc biệt, phải cải cách hành chính, tuyệt đối không để các thủ tục rườm rà làm chậm trễ cơ hội thi đấu của VĐV. "Sự nghiệp đỉnh cao của VĐV rất ngắn, chỉ kéo dài vài năm hoặc thậm chí một giải đấu. Nếu bỏ lỡ cơ hội chỉ vì thủ tục hành chính thì đó là trách nhiệm của người quản lý", Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định.

NGUYỄN ANH