Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol II: Cơ hội là 5-5 cho cả 2, nhưng mà nhiều người tin rằng Bivol sẽ "báo thù"

Trận tái đấu giữa Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol (Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol II: The Last Crescendo) dự kiến diễn ra vào cuối tuần này, đã được nhận định là có cơ hội 5-5 chia đều cho cả 2. Tuy vậy, nhiều người tin rằng, Bivol sẽ “báo thù” thành công!