Artur Beterbiev sẽ tái đấu Dmitry Bivol vào tháng 2 năm sau, cả 2 võ sĩ đều háo hức

Beterbiev sẽ tái chiến Bivol vào tháng 2-2025

“Ông bầu mới nổi” Turki Alalshikh (Chủ tịch Cơ quan Giải trí Tổng hợp của đất nước Saudi Arabia, và là người đứng sau sự thành công của Mùa Riyadh trong suốt 2 năm qua) vừa chính thức công bố về trận tái đấu giữa Artur Beterbiev và Dmitry Bivol, để tranh ngôi “Minh chủ” hạng dưới nặng thêm lần nữa!

Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 22-2-2025 ở Riyadh tại sự kiện đang được tiếp thị đến tất cả giới mộ điệu của thế giới với tên gọi: “The Last Crescendo”; trong đó, Beterbiev vs Bivol sẽ là 2 nhân vật chính yếu nhất. Ngoài ra, còn có trận đấu Daniel Dubois vs Joseph Parker hay có cả tên tuổi như Shakur Stevenson...

Tất nhiên, mọi sự chú ý đang được đổ dồn vào Beterbiev và Bivol. Ở lần đối đầu đầu tiên, Beterbiev đã giành chiến thắng bằng điểm số đa số sau 12 hiệp đấu chất lượng chuyên môn đạt đỉnh điểm. Cả 2 võ sĩ đã thết đãi khán giả bữa tiệc đấu quyền đẳng cấp và mọi người rất háo hức chờ trận tái chiến.

Ban đầu, cả 2 không thỏa thuận điều khoản tái đấu trong hợp đầu. Sau kết quả hôm 12-10, phía Bivol đương nhiên muốn tái đấu, nhưng Beterbiev có những mục tiêu khác hơn, như là phi thăng hạng nặng, đối đầu Canelo Alvarez... Tuy vậy, nhờ tài năng của Ông bầu Alalshikh, trận tái đấu đã lên lịch.

Hiện cả 2 võ sĩ đều đã sẵn sàng, dù sức hút của họ với truyền thông phương Tây, đặc biệt với cả nước Mỹ, vẫn là rất khiêm tốn (trận đấu chuyên môn cao ngút trời này chắc chắn sẽ không thu hút sự chú ý của khán giả bằng trận Jake Paul vs Mike Tyson “diễn theo kịch bản"). Họ có nói những lời khá ngắn gọn.

Beterbiev vốn nổi tiếng kiệm lời trên Mạng xã hội đã thông báo vỏn vẹn 1 câu duy nhất trên kênh Instagram của mình: “Hẹn gặp các bạn vào ngày 22-2” (anh thậm chí còn không ghi rõ là năm nào, dù rằng ai cũng biết là ở thời điểm năm sau, năm 2025). Nhưng tuyên bố rõ rất đanh thép đã nói lên nhiều điều.

Trong khi đó, Bivol cũng đã chia sẻ: “Con đường báo thù đã bắt đầu”. Với anh, đây sẽ chắc chắn là 1 trận đấu báo thù vì trong suốt sự nghiệp, anh đã thượng đài 24 lần, đã kinh qua đến 23 trận thắng liên tiếp và thất bại trước Beterbiev chính là trận thua đầu tiên của anh. Một kết cục khiến anh nhớ mãi...

Tuy vậy, Bivol sẽ phải cẩn trọng. Anh thậm chí còn cần linh hoạt hơn trong trận tái đấu, tuy nhiên, vẫn phải bảo đảm bản thân có sự dẻo dai bền bỉ cho đến những hiệp đấu cuối cùng để có thể vẫn “bung quyền” cùng đối thủ đồng hương, tránh tình trạng mất sức.

Anh cũng phải cẩn trọng với những cú tung quyền rung chuyển của Beterbiev, nhắm vào đôi tay thủ thế của anh, đủ lực tạo sức ép lên cả gương mặt của anh dù đôi găng ấy chưa thể chạm đến mặt...

Đ.Hg.