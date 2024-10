Parwel Kardyni: Vị giám kháo chấm Artur Beterbiev thắng Dmitry Bivol 116-112 từng “cướp chiến thắng” của Murat Gassiev

Đến thời điểm này, kết quả trận Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol vẫn gây tranh cãi lớn, khi Beterbiev được chấm thắng điểm “tương đối” sau 12 hiệp. Trong đó, bảng điểm số do vị giám khảo người Ba Lan - ông Parwel Kardyni đang bị “soi” rất kỹ, do ông chấm Berterbiev thắng Bivol những... 4 điểm.