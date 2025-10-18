Arteta gửi lời nhắn nhủ Gyokeres sau chuỗi 6 trận không ghi bàn cho Arsenal

Mikel Arteta đã nói với Viktor Gyokeres rằng anh phải có khả năng đối phó với áp lực không ghi bàn cho Arsenal sau chuỗi 6 trận đáng báo động của tiền đạo Thụy Điển.

Mikel Arteta và cậu học trò Viktor Gyokeres trên sân tập

Gyokeres đã ghi 97 bàn sau 102 trận cho Sporting, nhưng anh bước vào trận đấu của Arsenal với Fulham vào thứ Bảy với chỉ ba bàn thắng cho CLB mới. Tuyển thủ Thụy Điển cũng không ghi được bàn nào trong loạt trận quốc tế gần đây, qua đó nâng tổng số trận anh ghi bàn gần nhất đã lên con số 8 - trong chiến thắng 3-0 của Arsenal trước Nottingham Forest hôm 13-9.

Hai bàn thắng còn lại của Gyokeres cho Arsenal đến trong trận đấu sân nhà đầu tiên của mùa giải gặp Leeds, đồng nghĩa với việc anh chỉ ghi bàn trong hai trong số 14 lần ra sân cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia mùa này.

Arteta nói: “Tôi đã nói với cậu ấy trước buổi gặp mặt đầu tiên: ‘Số 9 mà tôi muốn là số 9 mà khi cậu ấy không ghi bàn trong 6 hoặc 8 trận, cậu ấy có thể xử lý được. Nếu không, cậu ấy phải đến một nơi khác vì kỳ vọng sẽ ở đó. Vậy nên, nếu bạn mặc áo số 9 cho Arsenal, bạn phải có thể nói, 'Được rồi, 6 trận, nếu tôi không ghi bàn, tôi sẽ là một cầu thủ khác? Tôi sẽ bắt đầu hành động theo một cách khác'. Không, tôi muốn nhiều hơn nữa những gì cậu ấy đang làm".

"Bạn thấy đấy, lịch sử của những số 9. Bạn sẽ có những khoảnh khắc như thế này. Cậu ấy mang lại rất nhiều cho đội bóng. Cậu ấy tạo ra không gian và giải pháp cho rất nhiều cầu thủ xung quanh mình. Và với tài năng mà chúng tôi có trong đội, tôi chắc chắn rằng tất cả mọi người, bao gồm cả cậu ấy, sẽ được hưởng lợi từ điều đó".

Với việc Kai Havertz phải ngồi ngoài sau ca phẫu thuật đầu gối, Gyokeres sẽ dẫn dắt hàng công của Arsenal trước Fulham. Tuy nhiên, đội trưởng Martin Odegaard do chấn thương sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng tới sau khi anh bị tổn thương dây chằng chéo trong ở đầu gối trái trong chiến thắng của Arsenal trước West Ham trước kỳ nghỉ quốc tế.

Arteta tiếp tục: “Vẫn chưa có ngày chính xác cho sự trở lại của Martin, nhưng cậu ấy đang tiến triển tốt và sẽ trở lại sau vài tuần nữa. Cậu ấy đang ở một vị trí rất tốt. Cậu ấy không thể để mình có một tư duy khác. Cậu ấy là đội trưởng. Cậu ấy cần phải dẫn dắt đội bóng theo tiêu chuẩn. Cậu ấy cần phải là tấm gương. Khi bạn không còn lựa chọn nào khác, bạn là một người cha, bạn phải chăm sóc con cái. Bạn phải ở đó. Và đó là trách nhiệm của cậu ấy trong đội bóng”.

Arsenal được các nhà cái đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Ngoại hạng Anh sau khi tận dụng hai trận thua liên tiếp của Liverpool để vươn lên dẫn đầu bảng. Đội bóng của Arteta có thể nới rộng khoảng cách với Liverpool lên 4 điểm trước trận đấu trên sân nhà của nhà đương kim vô địch với Manchester United vào Chủ nhật.

Khi được hỏi liệu họ có thể duy trì ngôi đầu bảng cho đến cuối mùa giải và chấm dứt 22 năm chờ đợi danh hiệu của Arsenal hay không, Arteta trả lời: “Hoàn toàn có thể. Chúng tôi sẽ làm được nếu tiếp tục giành chiến thắng trong nhiều trận đấu. Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ làm được điều đó”.

HOÀNG HÀ