Arteta chưa rõ ràng về chấn thương của William Saliba

William Saliba (phải) và Gabriel là cặp trung vệ khiến HLV Mikel Arteta an tâm nhất.

Saliba là một sự vắng mặt đáng chú ý trong đội hình của Pháo thủ được HLV Arteta điền tên trước trận đấu tại Stamford Bridge. Arsenal xác nhận tuyển thủ Pháp đã bị đau trong buổi tập. “Hôm qua trong buổi tập, cậu ấy cảm thấy không thoải mái, vì vậy chúng tôi cần tìm hiểu thêm về những gì đã xảy ra”, Arteta giải thích trước khi trận đấu bắt đầu. “Tôi không nghĩ đó là vấn đề nghiêm trọng, nhưng đủ để không thể tham gia trận đấu”.

Theo thống kê, trận đấu với Chelsea chỉ là lần thứ 2 trong 3 năm, 3 tháng và 25 ngày dưới thời Arteta, ông không có sự phục vụ của cùng lúc 2 trung vệ hay nhất Saliba hoặc Gabriel Magalhaes - người cũng đang phải ngồi ngoài vì chấn thương - trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Sau trận derby London hấp dẫn, Arteta nói thêm: “Thật đau đầu vì rõ ràng chúng tôi phải thay đổi trong vài tháng qua vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng điều tuyệt vời là bạn có những cầu thủ rất sẵn lòng thi đấu, rất sẵn lòng kết nối với nhau. Chúng tôi sẽ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn nữa. Vì vậy, hôm nay là một trận đấu học hỏi tuyệt vời cho tất cả chúng tôi và cũng mang lại cho bạn sự đảm bảo rằng bất cứ ai có mặt ở đó đều sẽ thể hiện tốt”.

Trong bối cảnh Pháo thủ đang theo đuổi danh hiệu vô địch Anh đầu tiên kể từ năm 2004, họ không thể thiếu vắng Saliba quá lâu. Khi được hỏi về ngày trở lại tiềm năng của Saliba, HLV Arteta chỉ cho biết cầu thủ sẽ được kiểm tra trước trận đấu vòng 14 tiếp đón Brentford vào thứ Tư này: “Tôi không biết bao lâu. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ có một bài kiểm tra khác vào ngày mai. Chúng tôi cần xem mức độ cảm xúc, cảm giác mà cậu ấy đã có. Và chúng tôi sẽ biết rõ hơn với Gabi sau vài tuần nữa”.

HLV Mikel Arteta vẫn hài lòng khi Arsenal giành điểm tại Chelsea trong cảnh thiếu hụt nhân sự.

Bất chấp phải nhận trận hòa thứ 2 liên tiếp trên sân khách, HLV Arteta vẫn đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của đội. Bởi ngoài việc Arsenal bắt đầu mà không có sự phục vụ của 2 trung vệ chủ chốt, họ còn chứng kiến Martin Odegaard và Viktor Gyokeres chỉ đủ thể lực để ngồi dự bị, còn Leandro Trossard vắng mặt vì chấn thương.

“Đây là một tuần trọng đại”, ông nói. “Trận derby bắc London, thật cảm xúc và sự cần thiết phải chiến thắng, rồi đến Bayern Munich. Chúng tôi đã mất nhiều cầu thủ trong những trận đấu đó. Hôm nay, chúng tôi đã phải sử dụng 4 hậu vệ mà chúng tôi chưa từng sử dụng trước đây, trong một trận derby thực sự khó khăn khác. Đội trưởng vẫn chưa có mặt. Số 9 cũng chưa có. Kai Havertz vẫn chưa có mặt. Chúng tôi cũng đã mất Leandro Trossard vào giữa tuần… Nhưng toàn đội đã phải ứng phó với điều đó. Tôi nghĩ nhìn chung đây là một tuần thực sự tích cực vì khó khăn là rất lớn. Đó sẽ là một bài học cho tôi”.

PHI SƠN