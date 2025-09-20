Arsenal thay đổi lớn trong ban lãnh đạo “để thổi luồng gió mới”

Bóng đá quốc tế

Hôm thứ Sáu, Arsenal bất ngờ thông báo về sự chia tay của phó Chủ tịch Tim Lewis, là một phần trong đợt cải tổ lớn của ban lãnh đạo tại sân Emirates nhằm thổi luồng gió mới vào hành trình chinh phục danh hiệu.

Arsenal bất ngờ thông báo về sự chia tay của phó Chủ tịch Tim Lewis.

Pháo thủ không giành được danh hiệu lớn nào kể từ năm 2020, và tham vọng thay đổi đã thể hiện qua khoản chi 250 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để chiêu mộ những cầu thủ mới - bao gồm Viktor Gyokeres, Eberechi Eze và Martin Zubimendi. Trong đó Tim Lewis, 62 tuổi, đóng vai trò quan trọng cùng với HLV Mikel Arteta và tân Giám đốc thể thao Andrea Berta trong việc giám sát hoạt động chi tiêu này.

Lewis đã tư vấn cho Kroenke Sports & Entertainment (KSE), công ty mẹ của Arsenal, từ năm 2007 và giữ chức phó Chủ tịch trong 2 năm rưỡi qua, sau khi gia nhập Hội đồng quản trị vào năm 2020. Đồng Chủ tịch Arsenal, Josh Kroenke đã cảm ơn Lewis vì đã đóng “vai trò then chốt” để đảm bảo đội bóng “ở vị thế thuận lợi để tiếp tục thực hiện chiến lược với tham vọng giành những danh hiệu lớn”.

Trong đợt cải tổ này, chứng kiến Richard Garlick đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành, trong khi các đại diện của KSE là Kelly Blaha, Otto Maly và nhà sản xuất phim kiêm đạo diễn Ben Winston tham gia hội đồng quản trị với tư cách là Giám đốc không điều hành. “Để phù hợp với mong muốn luôn tiến về phía trước, chúng tôi sẽ củng cố hội đồng quản trị với một số thành viên mới đầy nhiệt huyết, những người sẽ mang đến cho CLB kinh nghiệm dày dặn trong nhiều lĩnh vực khác nhau”, Kroenke cho biết thêm. “Nhóm chúng tôi hiểu rõ và yêu mến Arsenal, và sẽ mang đến những kỹ năng và chuyên môn khác biệt, đồng thời truyền cảm hứng tư duy và năng lượng mới mẻ để hỗ trợ tất cả chúng tôi đạt được tham vọng của mình”.

Trong khi đó, HLV Arteta đã giảm nhẹ tầm ảnh hưởng vì sự sự ra đi đột ngột của “đồng minh chủ chốt” Lewis. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định: “Tôi vô cùng biết ơn Tim và những gì anh ấy đã làm cho CLB bóng đá này, những gì anh ấy đã làm cho đội bóng, và cho cá nhân tôi. Mỗi người đều ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, cần những điều khác nhau, và chúng ta đều phải bước tiếp. CLB có một tương lai tươi sáng, có những điều lớn lao ở phía trước. Tôi rất lạc quan về điều đó”.

PHI SƠN

Arsenal thay đổi lớn trong ban lãnh đạo "để thổi luồng gió mới"

