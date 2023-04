Arsenal lại tự “bắn vào chân” trong cuộc đua vô địch

Trong phần lớn cuộc chạm trán căng thẳng, có vẻ như Arsenal sẽ phải hứng chịu một đòn giáng mạnh trong nỗ lực cầm chân Man.City và giành chức vô địch Premier League lần đầu tiên kể từ năm 2004. Họ để thủng lưới sau 28 giây khi thủ môn Aaron Ramsdale “tặng” bàn thắng cho Carlos Alcaraz, và đội khách đã dẫn trước 2-0 chỉ trong vòng 15 phút khi cựu tiền đạo của Pháo thủ, Theo Walcott ghi bàn.

Gabriel Martinelli lập công cho Pháo thủ ở phút thứ 20, và Arsenal tiến gần bàn gỡ hòa ở phút bù giờ ở hiệp một đầy kịch tính khi cú đánh đầu của Ben White đi chệch cột dọc. Nhưng Southampton, đội cuối bảng đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau 7 trận, dường như đang hướng đến một chiến thắng vô giá khi Duje Caleta-Car nới rộng lại cách biệt 2 bàn ở phút 66. Nhiều cổ động viên Arsenal đã bỏ ra về khi đội trưởng Martin Odegaard tung cú sút tung lưới Gavin Bazunu ở phút 88 để cứu lại hy vọng có điểm cho đội chủ nhà. Và khi Bukayo Saka gỡ hòa ở phút 90, sân Emirates như rung chuyển.

Arsenal cho thấy sẵn sàng tìm kiếm bàn thắng quyết định, giống như họ đã làm cách đây một tháng khi lội ngược dòng sau 2 bàn thua trước Bournemouth. Pháo thủ đã bao vây khung thành Southampton. Ở phút bù giờ thứ 3, Leandro Trossard sút trúng xà ngang, rồi cú sút của cầu thủ vào thay người Reiss Nelson đi chệch cột dọc một cách đáng tiếc, và Gabriel Jesus không được hưởng một quả phạt đền sau khi ngã trong vòng cấm chật chội. Tuy nhiên, không có bước ngoặt cuối cùng nào được tạo ra, cầu thủ 2 đội đều trông có vẻ đã kiệt sức khi nghe tiếng còi mãn cuộc, họ gục xuống sân sau một trận hòa không giúp được gì nhiều cho cả 2 trong các mục tiêu rất khác nhau của họ.

Arsenal gia tăng khoảng cách trước nhà đương kim vô địch Man.City lên 5 điểm, nhưng đã chơi nhiều hơn đối thủ 2 trận. Với diễn biến quá bất ngờ này, khi Arsenal hòa trận thứ 3 liên tiếp - sau các trận hòa 2-2 trên sân khách trước Liverpool và West Ham - cho phép Man.City giành được thế chủ động trước trận quyết đấu vào giữa tuần tới. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola hoàn toàn có thể kết thúc mọi cơ hội của thầy trò HLV Mikel Arteta nếu thắng trận đụng độ căng thẳng tại Etihad vào ngày 26-4. Tiền đạo Gabriel Jesus đưa ra thông điệp: “Bây giờ là thời điểm khó khăn. Bây giờ là lúc để gắn bó với nhau cho đến cuối cùng. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm ở mùa giải này. Chưa có gì là kết thúc. Chúng tôi vẫn tạo cách biệt 5 điểm. Man.City còn hai trận trong tay. Nếu muốn vô địch, chúng tôi phải đến Man.City và giành chiến thắng, vậy thôi!”.

Southampton đã chơi một thứ bóng đá dũng cảm, nhưng họ thấy mình vẫn xếp cuối bảng với 24 điểm, kém 3 điểm so với khu vực an toàn và đã chơi nhiều hơn một trận so với những đội xếp trên. HLV Ruben Selles của Southampton tiếc nuối: “Đó là hai điểm bị mất, nhưng làm khách ở đây luôn rất khó khăn. Tôi nói với các chàng trai rằng họ đã làm một công việc tuyệt vời và chúng tôi cần phải tiếp tục. Chúng tôi đã thể hiện cá tính và chúng tôi đã cho thấy những gì chúng tôi có thể làm. Chúng tôi tự hào về tính chuyên nghiệp và đó là cách chúng tôi cần tuân theo kể từ bây giờ”.