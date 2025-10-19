Arsenal giữ ngôi đầu sau chiến thắng nhọc nhằn trước Fulham

Leandro Trossard ghi bàn thắng đầu tiên của anh tại giải Ngoại hạng Anh sau gần 6 tháng.

Trossard ghi bàn từ một quả phạt góc ngay trước khi trận đấu bước sang phút thứ 60 tại Craven Cottage. Arsenal còn bị tước mất cơ hội nhân đôi cách biệt khi quả phạt đền do Bukayo Saka mang về bị VAR từ chối. Tuy nhiên, bất chấp quyết định gây tranh cãi, đội bóng Bắc London vẫn có thể giành chiến thắng mong manh để vươn lên dẫn trước đội nhì bảng Man.City - đội đã đánh bại Everton 2-0 trước đó. Nhà vô địch Liverpool sẽ có cơ hội rút ngắn khoảng cách xuống còn một điểm so với Arsenal nếu họ đánh bại Man.United tại Anfield vào Chủ nhật.

Fulham rất khó bị đánh bại trên sân nhà mùa này, khi chỉ để mất 2 điểm trước trận đấu hôm thứ Bảy, trong khi Arsenal đã không thể giành chiến thắng trong 2 lần làm khách trước đây, và chính đội chủ nhà mới là đội có nhiều cơ hội nhất trong 30 phút đầu. Harry Wilson đã có 2 cú sút đi chệch cột dọc, trong khi Josh King đã buộc thủ môn Arsenal, David Raya phải vào cuộc.

Trước đó, Riccardo Calafiori nghĩ rằng anh đã phá vỡ thế bế tắc sau pha dứt điểm xuất sắc từ đường chuyền dài của Jurrien Timber, nhưng hậu vệ này đã bị thổi phạt việt vị. Chỉ còn 9 phút nữa là hết giờ nghỉ, một cơ hội đã đến với Viktor Gyokeres, người đang khô hạn bàn thắng, nhưng cú sút đầu tiên của anh đã bị Bernd Leno cản phá. “Hôm nay, cậu ấy lại rất gần với cơ hội rồi”, Arteta nói về Gyokeres. “Tất cả chúng tôi đều cầu xin cậu ấy ghi bàn. Tốc độ thi đấu của cậu ấy cho đội bóng thật phi thường. Chúng tôi cố gắng hỗ trợ và yêu thương cậu ấy, và điều đó sẽ đến”.

Arsenal nới rộng khoảng cách lên 3 điểm trên bảng xếp hạng sau chiến thắng 1-0 trên sân Fulham.

Vài phút sau, cú vô lê chân trái hiểm hóc của Calafiori từ đường chuyền của Saka đã đi vọt xà ngang của cầu thủ người Đức. Arsenal bắt đầu tỏ ra nguy hiểm và Declan Rice đã sút bóng ra ngoài ở cú đá cuối cùng của hiệp một. Đội bóng của Arteta tiếp tục duy trì quyết tâm trong hiệp 2. Phút 55, cú vô-lê của Wilson từ đường chuyền phản công của Alex Iwobi đã mang lại hy vọng cho các cổ động viên chủ nhà. Nhưng họ đã bị phá vỡ chỉ 3 phút sau đó khi Arsenal vươn lên dẫn trước.

Pha đá phạt góc từ cánh phải của Saka được Gabriel đón bóng, và cú đánh gót của cầu thủ người Brazil đã được Trossard tiếp ứng đệm bóng vào lưới. Đây là bàn thắng đầu tiên của Trossard tại giải Ngoại hạng Anh sau gần 6 tháng, và là bàn thắng thứ 37 của Arsenal từ một quả phạt góc tại giải đấu kể từ đầu mùa giải 2023-2024, nhiều hơn đáng kể so với bất kỳ đội bóng nào khác 16 bàn.

Arsenal tiếp tục tấn công và một cú đánh gót tinh tế của Trossard đã tạo điều kiện cho Saka có cơ hội dứt điểm về phía khung thành của Leno, và cựu thủ môn Arsenal này đã xuất sắc cản phá. Saka liên tục chứng tỏ mình là một mối đe dọa thường trực và anh dường như đã mang về cho đội nhà một quả phạt đền khi bị Kevin phạm lỗi ở góc vòng cấm địa. Trọng tài Anthony Taylor không mất thời gian chỉ tay vào chấm phạt đền, nhưng VAR đã xác định Kevin đã chạm bóng trước khi phạm lỗi với cầu thủ này.

HLV Mikel Arteta, người tỏ ra thất vọng rõ rệt bên đường biên, cho biết: “Tôi đã rất tức giận vì trận đấu mất quá nhiều thời gian. Tôi đã hỏi trọng tài Anthony ‘tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy’. Chuyện đó không liên quan gì đến quá trình, chỉ là màn hình không hoạt động. Có lẽ đó không phải là một quả phạt đền nên cuối cùng họ đã đưa ra quyết định đúng đắn, và tôi chỉ thấy phấn khích vì quá trình này”.

Khi trận đấu còn 10 phút, Gyokeres sút bóng vọt xà từ cự ly gần và trong 9 phút bù giờ, anh đã bị Leno từ chối lần thứ 2 trong trận đấu, qua đó nối dài chuỗi trận không ghi bàn của mình lên con số 7. Nhưng điều đó không quan trọng khi Arsenal giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại giải Ngoại hạng, và thứ 5 trên mọi đấu trường.

VIỆT TÙNG