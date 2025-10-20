Arne Slot thừa nhận “thách thức” để chấm dứt chuỗi trận thua của Liverpool

HLV trưởng Liverpool, Arne Slot khẳng định ông không tin các cầu thủ của mình đã mất đi sự tự tin, nhưng thừa nhận bản thân đang đối mặt với một “thử thách” lớn nhất nhiệm kỳ tại Anfield sau trận thua Man.United hôm Chủ nhật.

HLV Arne Slot thất vọng khi Liverpool thất thủ 1-2 trước Man.United tại Anfield.

The Reds đã thua 1-2 sau bàn thắng muộn của Harry Maguire, từ đó phải chịu 4 trận thua liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 11-2014. Kết quả này khiến họ tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngại hạng Anh, kém đội đầu bảng Arsenal đến 4 điểm. Khi được hỏi liệu đây có phải là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của mình cho đến nay hay không, Slot trả lời: “Tôi nghĩ rằng với tư cách là một HLV, bạn luôn phải đối mặt với những thách thức. Khi mới bắt đầu, trở thành người kế nhiệm Jurgen Klopp, mọi người nói rằng đây là thử thách lớn nhất mà tôi từng phải đối mặt. Và giờ, chúng tôi đã thua 4 trận liên tiếp, đó cũng là một thách thức.”.

“Vì vậy, cuộc sống của một HLV bóng đá là một thử thách liên tục”, nhà cầm quân người Hà Lan nói thêm. “Nếu thắng trận, bạn muốn tiếp tục chiến thắng. Nếu thua trận, bạn muốn bắt đầu chiến thắng trở lại. Vậy chúng tôi có mất tự tin không? Tôi chưa thấy điều đó, bởi vì trong mỗi trận thua, chúng tôi đều tạo ra vô số cơ hội khó tin trong hiệp 2. Nếu nhìn lại cả 3 trận thua của chúng tôi tại Ngoại hạng Anh, tôi không nghĩ chúng tôi xứng đáng nhận kết quả đó. Vì vậy, chúng tôi chỉ cần tiếp tục phát huy những gì đang làm và cố làm tốt hơn một chút, khi đó chúng tôi hoàn toàn có lý do để kỳ vọng sẽ giành chiến thắng trở lại”.

Arne Slot đã có những lưu ý về cách phòng ngự của Liverpool trước trận đối đầu Eintracht Frankfurt ở Champions League.

Liverpool sẽ đối đầu với Eintracht Frankfurt trong trận Champions League vào thứ Tư, nơi họ sẽ tìm cách tránh thua 5 trận liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 1953. Slot đã có những lưu ý về cách phòng ngự của đội. “Tư duy của chúng tôi có lẽ chỉ là ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn vì chúng tôi xứng đáng chiến thắng. Và có lẽ chúng tôi đã quên - hoặc tôi không biết liệu chúng tôi có quên không, nhưng nó thường diễn ra theo cách đó - một hoặc hai khoảnh khắc khi chúng tôi phải phòng ngự. Họ có vài cơ hội ít ỏi và chúng tôi để thủng lưới đến 2 bàn".

"Lại một tình huống cố định nữa, đó là một phần lý do khiến chúng tôi thua trận này. Khi tỷ số 1-1 và trận đấu hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn, và bạn phải phòng ngự một tình huống cố định, chúng tôi lẽ ra phải phòng ngự tốt hơn những gì đã làm”.

PHI SƠN