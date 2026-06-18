Anh vs Croatia 4-2: Sao Harry Kane tỏa sáng cú đúp, Baturina, Musa lập công nhưng Bellingham, Rashford chốt hạ 3 điểm cho HLV Thomas Tuchel

⚽ Phút 12, ngôi sao Harry Kane chớp thời cơ mở tỷ số trên chấm penalty, không quá khó để Kane thắng thủ môn Livakovic của Croatia. Tuyển Anh vươn lên dẫn trước 1-0:

⚽Phút 36, tiền vệ Petar Sucic đột phá và nhả bóng ngược lại, Martin Baturina tung cú sút xa cực căng, gỡ hòa 1-1 cho Croatia:

⚽ Phút 42, tiền đạo Rice kiến tạo từ pha phạt góc, Harry Kane bật cao đánh đầu đẹp mắt ghi cú đúp. Tuyển Anh lại vươn lên dẫn trước 2-1:

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⚽ Bàn thắng:

Anh: Harry Kane 12', 42', Bellingham 47', Rashford 85'

Croatia: Baturina 36', Musa 45+5'

MINH BẢO (tổng hợp)