WORLD CUP 2026

Anh vs Croatia 4-2: Sao Harry Kane tỏa sáng cú đúp, Baturina, Musa lập công nhưng Bellingham, Rashford chốt hạ 3 điểm cho HLV Thomas Tuchel

⚽ Phút 12, ngôi sao Harry Kane chớp thời cơ mở tỷ số trên chấm penalty, không quá khó để Kane thắng thủ môn Livakovic của Croatia. Tuyển Anh vươn lên dẫn trước 1-0:

Phút 36, tiền vệ Petar Sucic đột phá và nhả bóng ngược lại, Martin Baturina tung cú sút xa cực căng, gỡ hòa 1-1 cho Croatia:

Phút 42, tiền đạo Rice kiến tạo từ pha phạt góc, Harry Kane bật cao đánh đầu đẹp mắt ghi cú đúp. Tuyển Anh lại vươn lên dẫn trước 2-1:

Video này được cung cấp và lưu trữ từ máy chủ của bên thứ 3 (VTV). Chúng tôi không lưu trữ hoặc tải lên tài liệu này.

Bàn thắng:

Anh: Harry Kane 12', 42', Bellingham 47', Rashford 85'

Croatia: Baturina 36', Musa 45+5'

Group L.jpg
MINH BẢO (tổng hợp)

Từ khóa

World Cup World Cup 2026 Ghi bàn kiến tạo Đội hình xuất phát Anh England Pickford James Konsa Stones O'Reilly Anderson Rice Madueke Bellingham Gordon Kane Harry Kane Croatia Livakovic Sutalo Vuskovic Gvardiol Stanisic Modric Pasalic Perisic Sucic Baturina Musa HLV Thomas Tuchel Thomas Tuchel HLV Tuchel

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn