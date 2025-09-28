Andreeva khôn khéo giải tỏa áp lực

Những kết quả đáng kinh ngạc thường đi kèm với kỳ vọng ngày càng cao. Ít ai hiểu rõ điều này hơn Mirra Andreeva (ảnh), tay vợt nữ trẻ người Nga đã thắng 12 trận liên tiếp trong vòng 1 tháng trời, để giành 2 danh hiệu WTA 1000 liên tiếp: Dubai Championships và Indian Wells.

Trước khi đến với Giải quần vợt Trung Quốc mở rộng (diễn ra tại Bắc Kinh), Andreeva sở hữu thành tích 19 trận thắng và chỉ có 3 thất bại. Chuỗi kết quả ấn tượng vừa qua, đặc biệt là ở hai giải đấu sân cứng hồi đầu năm, giúp cô lọt vào tốp 10 thế giới và hiện đang xếp vững vàng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng của WTA.

Đó chắn chắn sẽ là một thành tích đáng ngạc nhiên đối với một tay vợt kỳ cựu ở hệ giải quần vợt chuyên nghiệp thế giới, chứ đừng nói đến một tay vợt mới chỉ 18 tuổi như Mirra Andreeva. Tay vợt người Nga sinh năm 2007 tại Krasnoyarsk, nghĩa là cô vừa bước sang tuổi 18 được chừng 5 tháng.

Khi đối mặt với áp lực ngày càng cao, thì đây là cách Andreeva thích nghi và ứng phó: “Tôi đang cố gắng tập trung tận hưởng các trận đấu nhiều hơn. Sau khi giành được 2 danh hiệu lớn ở giai đoạn đầu mùa giải, tôi bắt đầu cảm thấy áp lực vì nhận được sự kỳ vọng quá lớn. Tuy nhiên, tôi vẫn đang cố giữ thái độ tích cực. Hiện tại, tôi nỗ lực giữ tinh thần lạc quan và tận hưởng các trận đấu, làm bất cứ điều gì mình muốn trên sân đấu mà không cần suy nghĩ lan man quá nhiều”.

Theo Andreeva, đấy là cách đối phó thật khôn ngoan trước áp lực và sự trông đợi lớn của người hâm mộ dành cho cô. Sau khi giành được danh hiệu tại Dubai và Indian Wells hồi đầu năm, cô cảm thấy người hôm mộ gửi gắm niềm tin rất lớn rằng cô sẽ vô địch mọi giải đấu phía trước, bởi theo tay vợt người Nga, đấy là điều bất khả thi. "Bạn phải trải qua điều này, rút ​​ra những điều tích cực từ đó, cố gắng cải thiện và học hỏi từ những sai lầm của chính mình. Do vậy, mỗi ngày trôi qua, tôi đều cố gắng học hỏi và tôi thực sự trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn khi xử lý vấn đề phát sinh”, Andreeva bày tỏ.

Mặc dù chưa giành được danh hiệu thứ ba ở mùa giải năm nay, nhưng Andreeva đã chơi rất ấn tượng tại đấu trường Grand Slam với thành tích 13 trận thắng, 4 trận thua. Cô lần lượt vào đến vòng tứ kết của French Open 2025 và Wimbledon 2025. Tiếc là ở US Open 2025, cô chơi không khả quan và bị loại ngay từ vòng 3.

Bước vào Giải quần vợt Trung Quốc mở rộng 2025, sau đó là giai đoạn cuối mùa giải 2025 kín lịch trình, Andreeva thừa nhận cô đang cảm thấy rất khỏe khoắn và sung sức vì được nghỉ ngơi một thời gian dài. Tay vợt 18 tuổi hy vọng chấn thương mắt cá chân sẽ bình phục hoàn toàn để cô có thể tham gia tranh tài đầy đủ các giải đấu của tour châu Á tới đây.

ĐỖ HOÀNG