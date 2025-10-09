Amorim sẽ có 3 năm để chứng tỏ bản thân ở Man.United

Đồng sở hữu Man.United, Sir Jim Ratcliffe đã bóng gió rằng ông sẵn sàng cho HLV Ruben Amorim thêm nhiều năm để xoay chuyển tình thế tại sân Old Trafford, khẳng định sẽ không đưa ra quyết định vội vàng về tương lai của vị HLV đang bị chỉ trích này.

HLV Ruben Amorim sẽ có nhiều năm để xoay chuyển tình thế tại sân Old Trafford.

Nhà cầm quân 40 tuổi người Bồ Đào Nha đang chịu áp lực sau 10 tháng cầm quyền khi chỉ mang về 10 chiến thắng tại Ngoại hạng Anh. Cựu HLV Sporting Lisbon, người được Ratcliffe bổ nhiệm vào tháng 11-2024, đã kết thúc ở vị trí thứ 15 tại Ngoại hạng Anh mùa trước - vị trí cuối cùng thấp nhất của họ tại giải đấu hàng đầu kể từ mùa giải 1973-1974, và bỏ lỡ cơ hội giành quyền tham dự Champions League khi để thua Tottenham trong trận chung kết Europa League.

Man.United cũng không khá hơn là bao trong mùa giải này, khi thua 3 trong 7 trận đầu tiên tại giải đấu, đội bóng hiện đứng thứ 10 Ngoại hạng Anh. Amorim vẫn chưa có chiến thắng nào liên tiếp tại Ngoại hạng Anh kể từ khi thay thế Erik ten Hag bị sa thải. Quỷ đỏ cũng bất ngờ nhận thất bại tại Cúp Liên đoàn trước đội bóng hạng tư Grimsby… Thành tích đó của ông đã khiến một số người hâm mộ kêu gọi một quyết định sa thải.

Nhưng bất chấp khởi đầu mùa giải khó khăn, Ratcliffe cho biết ông sẵn sàng giữ lại phán quyết cho đến khi hợp đồng của Amorim kết thúc vào năm 2027, và lấy sự kiên nhẫn của Arsenal với Mikel Arteta làm ví dụ. “Anh ấy rõ ràng đã không có những mùa giải tốt nhất”, Ratcliffe nói với podcast "The Business" của tờ The Times. “Ruben cần chứng minh anh ấy là một HLV tuyệt vời trong 3 năm tới. Đó là từ vị trí của tôi, 3 năm, bởi vì bóng đá không phải là chuyện một sớm một chiều. Hãy nhìn Mikel Arteta ở Arsenal, anh ấy từng có một khoảng thời gian khốn khổ trong vài năm đầu ở đó”.

Đồng sở hữu Man.United, Sir Jim Ratcliffe lấy sự kiên nhẫn của Arsenal với Mikel Arteta làm ví dụ.

Amorim đã chỉ đạo trận đấu thứ 50 của mình vào thứ Bảy khi Quỷ đỏ đánh bại Sunderland 2-0 để vực dậy tinh thần tại Old Trafford. Tỷ lệ chiến thắng 40% của ông là thấp nhất trong số các HLV chính thức của Man.United kể từ Frank O'Farrell vào những năm 1970. Tuy nhiên, Ratcliffe khẳng định ông sẽ không đưa ra những quyết định theo cảm tính. “Đôi khi tôi không hiểu nổi báo chí”, Ratcliffe nói. “Họ muốn thành công chỉ sau một đêm. Họ nghĩ đó là một cú bật đèn. Bạn biết đấy, chỉ cần bật đèn lên là mọi thứ sẽ trở nên tươi sáng vào ngày mai. Bạn không thể điều hành một CLB như Man.United mà chỉ dựa trên những phản ứng tức thời trước một nhà báo cứ tuần nào cũng nói xấu về họ”.

Ratcliffe sở hữu gần 30% cổ phần của Man.United kể từ tháng 2-2024, khi ông nắm quyền điều hành hoạt động bóng đá tại đội bóng 20 lần vô địch nước Anh. Gia đình Glazer, những người đã phải chịu đựng vô số cuộc biểu tình của người hâm mộ kể từ khi tiếp quản vào năm 2005, vẫn nắm quyền kiểm soát toàn bộ tại Old Trafford. Man.United đã không giành được chức vô địch Anh kể từ năm 2013, trong khi danh hiệu châu Âu gần nhất của họ là Europa League 2017.

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu nhà Glazer bảo ông sa thải Amorim, Ratcliffe trả lời: “Điều đó sẽ không xảy ra!”. Ratcliffe, Chủ tịch INEOS, cũng cho biết thêm rằng nhà Glazer rất vui khi ông đảm nhiệm vai trò lãnh đạo: “Có lẽ tóm tắt lại như vậy. Chúng tôi là người địa phương, còn họ thì ở bên kia bờ ao. Đây là một chặng đường dài để cố gắng quản lý một CLB bóng đá lớn và phức tạp như Man.United. Chúng tôi ở đây với đôi chân trên mặt đất. Họ bị chỉ trích, nhưng họ (nhà Glazer) thực sự là những người tốt và họ thực sự dành nhiều đam mê cho CLB”.

Ratcliffe cũng đã vấp phải sự chỉ trích sau những đợt cắt giảm gây tranh cãi nhằm giảm chi phí tại Man.United, khiến khoảng 450 việc làm bị cắt giảm và các quyền lợi như trợ cấp bữa trưa cho nhân viên bị xóa bỏ. “Chi phí quá cao. Có những người tuyệt vời ở Man.United, nhưng cũng có một mức độ tầm thường, và nó đã trở nên phình to”, Ratcliffe nói. “Mối tương quan lớn nhất, dù muốn hay không, giữa kết quả và bất kỳ yếu tố bên ngoài nào chính là lợi nhuận. Càng có nhiều tiền, bạn càng có thể xây dựng đội hình tốt hơn. Vì vậy, phần lớn những gì chúng tôi đã làm trong năm đầu tiên là dành rất nhiều thời gian để đưa CLB vào một nền tảng bền vững và lành mạnh”.

