Amad Diallo ghi tuyệt phẩm giúp Man.United giành điểm ở City Ground

Man United đã bị tước mất chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại Premier League khi Nottingham Forest quật khởi dữ dội đầu hiệp 2, trước khi pha ghi bàn tuyệt đẹp của Amad Diallo, giúp Quỷ đỏ hòa 2-2 và rời sân với 1 điểm xứng đáng.

Amad Diallo (phải, Man United) ghi bàn thắng đẹp mắt ở phút 81

Khi kết thúc hiệp 1, Man United của Ruben Amorim hướng đến chiến thắng thứ tư liên tiếp khi dẫn trước 1-0 tại City Ground nhờ quả đánh đầu mở tỷ số của Casemiro. Nhưng Nottingham Forest, đội bóng chưa ghi được bàn nào tại giải đấu kể từ ngày 20-9, đã vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ khi sự tự tin trở lại.

Morgan Gibbs-White đánh đầu gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 48 trước khi Nicolo Savona đệm bóng cận thành chỉ hai phút sau đó để hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục. Trong thế chẳng còn gì để mất, Amorim đốc thúc các học trò tấn công. Và từ một quả phạt góc, khi hậu vệ Forest lúng túng phá bóng văng ra mép khu cấm, Amad Diallo đã tung một cú vô-lê ngọt ngào, ghim bóng vào góc lưới ở phút 81, mang về một điểm cho Man United, đội đã tiến bộ đáng kể trong những tuần gần đây sau khởi đầu mùa giải kém cỏi.

Sau trận đấu, tiền vệ Morgan Gibbs-White của Nottingham Forest bày tỏ: "Tôi nghĩ điểm tích cực duy nhất là trước phong độ (thắng 3 trận liên tiếp) của Man United, giành được một điểm đã là một kết quả tốt. Nhưng cả phòng thay đồ đều thất vọng khi không giành được ba điểm và phải nhận hai bàn thua ngớ ngẩn từ những quả phạt góc. Thật đáng thất vọng, nhưng giờ chúng tôi đã ghi bàn trở lại và giành được điểm số để bước vào trận đấu tiếp theo".

Nottingham Forest, CLB bổ nhiệm HLV Sean Dyche thay thế Ange Postecoglou bị sa thải vào tháng trước, vẫn nằm trong khu vực xuống hạng, kém 4 điểm so với đội đứng thứ 17 Burnley. Trong khi đó, đội chót bảng Wolves đang kém nhóm an toàn tới 8 điểm sau trận thua thảm hại 0-3 trước Fulham tại Craven Cottage.

Ryan Sessegnon đã sớm đưa đội khách vươn lên dẫn trước và Wolves chỉ còn chơi với 10 người khi Emmanuel Agbadou bị đuổi khỏi sân ở cuối hiệp một. Harry Wilson nhân đôi cách biệt cho Fulham ở phút 62 và bàn phản lưới nhà của Yerson Mosquera đã khép lại chuỗi trận đáng buồn cho Wolves. Crystal Palace đã giành chiến thắng đầu tiên sau bốn trận đấu tại giải đấu, nhờ cú đánh đầu của Jean-Philippe Mateta và bàn phản lưới nhà của Nathan Collins bên phía Brentford, nâng tỷ số lên 2-0.

Cầu thủ thường xuyên ghi bàn tại Ngoại hạng Anh Danny Welbeck đã ghi bàn thắng thứ 6 của mình tại mùa giải này và Diego Gomez cũng có hai bàn thắng khi Brighton đè bẹp Leeds 3-0. Tottenham sẽ tiếp đón đối thủ cùng thành phố Chelsea trong trận đấu mở màn vào đầu giờ tối với cơ hội vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

HOÀNG HÀ