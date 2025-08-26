Allegri: AC Milan luôn nằm trong nhóm ứng viên vô địch

AC Milan khởi đầu chiến dịch Serie A với nỗi thất vọng lớn khi để thua đối thủ kém danh Cremonese 1-2 ngay trên sân nhà. Dư luận đặt ra câu hỏi với ban huấn luyện Rossoneri, liệu họ có còn là ứng viên vô địch?

Alessandro Costacurta và HLV Max Allegri

Khi được hỏi liệu Milan có phải là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch mùa này hay không, HLV Max Allegri trả lời: "Dù được ưu ái hay không... Có một nhóm các đội bóng, và thường thì ứng cử viên sáng giá nhất là đội đã vô địch mùa trước (Napoli), sau đó là Inter, Roma, Fiorentina, Juventus, Lazio. Chúng tôi cũng nằm trong số đó.

"Bạn phải rất giỏi trong công việc hàng ngày, duy trì sự cân bằng. Vấn đề không phải là hàng phòng ngự 3 hay 4 người, mà là đặc điểm của cầu thủ: Nếu tôi đặt một người khác vào vị trí hậu vệ cánh thay cho (Fikayo) Tomori, tôi sẽ có thêm động lực. Nhưng bạn có thể chơi theo nhiều cách khác nhau".

Khi được hỏi về Luka Modric, Allegri cũng nói: "Không cần phải nói về kỹ thuật của Modric... Sự nghiệp của cậu ấy đã chứng minh điều đó. Cậu ấy chơi bóng nhiều ở ngoài hơn là trong, và rất ít người làm được điều đó. Cậu ấy là một chàng trai rất khiêm tốn. Cậu ấy có thể không có thể lực của một đứa trẻ 10 tuổi, nhưng cùng nhau chúng tôi sẽ quản lý cậu ấy tốt nhất có thể. Cậu ấy đang có thể lực rất tốt".

Costacurta: Thách thức danh hiệu là điều bắt buộc

Cựu danh thủ Alessandro Costacurta chia sẻ với La Gazzetta dello Sport: "Scudetto chắc chắn phải là một mục tiêu. Champions League sẽ mang tính quyết định và gây mệt mỏi cho các đội bóng khác. Milan không phải là ứng cử viên sáng giá, nhưng với việc được thi đấu mỗi tuần một lần, họ có thể gia nhập cuộc đua vô địch cùng Napoli và Inter.

"Không phải ngẫu nhiên mà (Rafael) Leao đã có một diện mạo khác: trong vài trận đầu năm ngoái, đội bóng đã không tập trung cao độ. Max (Allegri) mang đến điều gì đó khác biệt, ngay cả về mặt năng lượng. Chúng ta sẽ chờ thêm vài trận nữa để hiểu rõ hơn liệu sự thay đổi của Allegri có thể rõ ràng và sắc bén ngay lập tức hay không".

Tiền vệ 39 tuổi Luka Modric đang chuẩn bị cho mùa giải đầu tiên tại Serie A sau khi chuyển đến từ Real Madrid vào mùa hè. Costacurta nhận xét: "Vẫn còn quyết đoán ở độ tuổi của mình ư? Một người thành công như anh ấy, với tinh thần và khát khao đó, luôn có thể làm được. Không phải ngẫu nhiên mà chỉ hai động tác xoay hông đã đủ khiến người hâm mộ AC Milan phải lòng. Chỉ cần một chút thôi là đủ để hiểu được những gì anh ấy có thể mang lại.

"San Siro là một sân vận động khác biệt, nó luôn thú vị ngay cả khi bạn đã chơi ở Madrid nhiều năm. Và anh ấy đã làm được; tôi đã thấy anh ấy say mê và ấn tượng bởi sự chào đón nồng nhiệt. Việc được thi đấu mỗi tuần một lần có thể giúp ích cho màn trình diễn của anh ấy. Về mặt cá nhân, tôi tin tưởng (Zvonimir) Boban, người đã nói về Luka như một con người phi thường cũng như một nhà vô địch tuyệt vời trong suốt 30 năm qua".

HOÀNG HÀ