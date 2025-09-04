Akanji rời Man City vì áp lực cạnh tranh ở Etihad

Hậu vệ người Thụy Sĩ thừa nhận rằng với 6 trung vệ trong đội hình, việc được ra sân thường xuyên sẽ rất khó khăn cho bất kỳ ai. Akanji thổ lộ: "Có sáu trung vệ trong đội hình, Pep Guardiola đã công khai nói với chúng tôi rằng sẽ không dễ dàng để bất kỳ ai có được thời gian thi đấu thường xuyên". Akanji thừa nhận rằng anh hiểu những thách thức mà mình phải đối mặt. Đó không phải là một tình huống lý tưởng, nhưng tôi nhận thức rõ về sự cạnh tranh vị trí", anh nói thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng việc ra đi là một lựa chọn thực tế cho sự nghiệp của mình.

Việc Akanji rời đi đánh dấu một sự ra đi đáng chú ý khác khỏi hàng phòng ngự Man City, khi các cầu thủ tiếp tục tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên ở những nơi khác. Akanji khẳng định rằng việc được thi đấu ở Champions League là lý do chính khiến anh quyết định gia nhập Inter. Hậu vệ người Thụy Sĩ đã chuyển đển Inter Milan với bản hợp đồng cho mượn một mùa giải, kèm theo điều khoản mua đứt với giá 15 triệu euro (13 triệu bảng).

Akanji từng được đồn đoán sẽ chuyển đến AC Milan, đối thủ truyền kiếp của Inter, đội bóng đã không thể tham dự bất kỳ giải đấu châu Âu nào mùa trước, trước thời hạn chuyển nhượng, nhưng cuối cùng đã quyết định chuyển đến Nerazzurri.

Cầu thủ 30 tuổi này giải thích rằng mục tiêu của anh là được thi đấu ở Champions League. “Đã có những lựa chọn khác. Mọi chuyện không dễ dàng với người đại diện của tôi, nhưng tôi đã có những ý tưởng rõ ràng. Tôi muốn tiếp tục chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá châu Âu, và với Inter, tôi chắc chắn sẽ làm được điều đó.

“Hơn nữa, chiếc áo đấu đầu tiên tôi từng sở hữu là của Christian Vieri, khi anh ấy còn thi đấu cho CLB. Inter đã cố gắng ký hợp đồng với tôi 3 năm trước. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bạn trai của chị gái tôi là một CĐV cuồng nhiệt của Inter. Vì vậy, đúng là tôi đã có một vài mối liên hệ với CLB".

Akanji gia nhập City vào năm 2022 và kể từ đó đã có 85 lần ra sân tại Premier League. Trong 75 lần ra sân ở giải đấu, anh ấy đã giúp City giữ sạch lưới 22 trận, đồng thời giành chiến thắng 67% số pha tắc bóng và 52% số pha tranh chấp.

HOÀNG HÀ