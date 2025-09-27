Bóng đá trong nước

AFC chính thức ra thông cáo liên quan đến quyết định kỷ luật của FIFA đối với LĐBĐ Malaysia

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã ra thông cáo ghi nhận quyết định do Ủy ban Kỷ luật FIFA ban hành ngày 26-9-2025 liên quan đến LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ vi phạm Quy định Kỷ luật FIFA.

Bóng đá Malaysia rúng động từ quyết định kỷ luật của FIFA.

Trong nội dung thông cáo phát đi hôm nay, AFC khẳng định nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của vụ việc cũng như những hệ quả tiềm tàng mà quyết định này có thể gây ra đối với các giải đấu do AFC tổ chức. Trên cơ sở đó, AFC sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng tình hình, căn cứ theo các quy định áp dụng, sau khi tiến trình xử lý của FIFA được hoàn tất.

Trước đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã xác định FAM gửi hồ sơ xác minh tư cách thi đấu kèm tài liệu giả mạo để đăng ký 7 cầu thủ, gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Các cầu thủ này đã ra sân trong trận đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10-6-2025 trên sân Bukit Jalil.

Theo quyết định của FIFA, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương gần 400.000 USD), còn 7 cầu thủ nói trên mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 2.500 USD) và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Đồng thời, vấn đề tư cách thi đấu của họ đã được chuyển tới Tòa án Bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét.

