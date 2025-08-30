AC Milan đã chiến thắng, tân binh Cremonese khởi đầu hoàn hảo

Hai cựu cầu thủ Chelsea, Ruben Loftus-Cheek và Christian Pulisic đã ghi bàn giúp AC Milan đánh bại chủ nhà Lecce với tỷ số 2-0, qua đó giành chiến thắng đầu tiên tại Serie A mùa giải mới vào thứ Sáu.

Christian Pulisic ghi bàn giúp AC Milan đánh bại chủ nhà Lecce với tỷ số 2-0.

Nữ diễn viên Helen Mirren đã mặc chiếc áo vàng của Lecce và theo dõi trận đấu từ khán đài, nhưng không có nhiều điều khiến người hâm mộ đội nhà cũng như ngôi sao từng đoạt giải Oscar của bộ phim “Nữ hoàng” hài lòng. Milan dù đã bị VAR từ chối hai bàn thắng, nhưng cuối cùng họ đã có được một bàn thắng quyết định vào giữa hiệp hai khi Loftus-Cheek bật cao hơn tất cả các cầu thủ khác để ghi bàn từ một cú đá phạt.

Khi trận đấu chỉ còn bốn phút nữa là kết thúc, tiền đạo người Mỹ, Pulisic đã ấn định chiến thắng với một pha dứt điểm chắc chắn dưới sự kèm cặp của thủ môn đối phương. Chiến thắng này là một sự an ủi cho Milan, đội đã khởi đầu mùa giải với một trận thua bất ngờ trên sân nhà trước đội bóng mới lên hạng Cremonese. Trong khi Lecce mới chỉ có một điểm sau hai trận đầu tiên.

Trước đó, Cremonese đã trở thành đội bóng mới lên hạng đầu tiên kể từ Sampdoria năm 2012 giành chiến thắng cả hai trận khai mùa sau chiến thắng 3-2 đầy khó khăn trên sân nhà trước Sassuolo.

Tân binh Cremonese thắng 3-2 trước Sassuolo để vươn lên đầu bảng sau 2 trận toàn thắng.

Các báo cáo trên phương tiện truyền thông Italy cho biết đội bóng của HLV David Nicola đã gần như ký hợp đồng với cựu tiền đạo 38 tuổi của Leicester City, Jamie Vardy vào thứ Sáu, nhưng họ không cần sự hỗ trợ trước khung thành trong hiệp một. Filippo Terracciano đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước bằng cú đánh đầu ở phút 37 và hai phút sau, tiền vệ kỳ cựu người Argentina, Franco Vazquez nâng tỷ số lên 2-0.

Pha xoay người khéo léo và cú sút của Andrea Pinamonti đã giúp đội khách gỡ hòa ở phút 19 của hiệp hai, trước khi Domenico Berardi gỡ hòa bằng quả phạt đền chín phút sau đó. Tuy nhiên, cú sút phạt đền thành công ở phút 93 của cầu thủ vào thay người Manuel De Luca đã mang tính quyết định cho Cremonese, và giúp họ trở thành đội đầu tiên kể từ Sampdoria giành chiến thắng trong cả hai trận đầu tiên trở lại giải đấu cao nhất.

Kết quả này đến một tuần sau khi Cremonese đánh bại AC Milan với tỷ số 2-1 tại San Siro, và giúp họ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng trước thềm các trận đấu cuối tuần này. Sassuolo vẫn chưa có điểm nào sau hai trận đấu.

PHI SƠN