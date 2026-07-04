8 cầu thủ dự World Cup 2026 bị phát hiện dương tính với chất cấm

Tunisia đối mặt với cú sốc lớn sau khi FIFA xác nhận mẫu thử đầu tiên của 8 tuyển thủ nước này cho kết quả dương tính với chất cấm trong quá trình kiểm tra doping tại World Cup 2026.

8 tuyển thủ Tunisia bị phát hiện dương tính với chất cấm. ẢNH: VTV

Theo truyền thông Anh, chất được phát hiện là "clenbuterol". Đây là chất nằm trong danh mục cấm của Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) đối với các giải đấu thể thao. Danh tính của 8 tuyển thủ hiện chưa được công bố, trong khi các CLB chủ quản đã nhận được thông báo từ cơ quan chức năng. FIFA và Liên đoàn Bóng đá Tunisia (TFA) cũng chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Điểm đáng chú ý là chưa có cầu thủ nào bị đình chỉ thi đấu ngay lập tức. Theo quy định của WADA, nếu hàm lượng clenbuterol ở mức rất thấp, kết quả có thể được xếp vào diện "phát hiện bất thường" để tiếp tục điều tra, thay vì bị coi là vi phạm doping. Chỉ khi mẫu thử thứ hai tiếp tục cho kết quả dương tính và các cầu thủ không chứng minh được nguyên nhân khách quan, vụ việc mới có thể bị xác định là vi phạm chính thức.

Hướng điều tra hiện tập trung vào khả năng các cầu thủ Tunisia vô tình hấp thụ clenbuterol thông qua thực phẩm trong thời gian đóng quân tại Monterrey (Mexico). Đội tuyển Tunisia lưu trú tại đây trong suốt vòng bảng và một nhà hàng địa phương được cho là đang nằm trong diện xem xét. Một số nguồn tin cũng cho rằng chất này có thể xuất hiện trong thịt bò do việc sử dụng clenbuterol trái phép trong chăn nuôi.

Mexico từng ghi nhận nhiều trường hợp cầu thủ bị phát hiện có dấu vết clenbuterol do thực phẩm bị nhiễm chất này. Tại Gold Cup 2011, 5 tuyển thủ Mexico có kết quả dương tính nhưng sau điều tra được xác định không có lỗi. Cũng trong năm đó, hơn 100 cầu thủ tham dự U17 World Cup tại Mexico phát hiện có dấu vết clenbuterol và đều không bị xử phạt sau khi FIFA cùng WADA kết luận nguyên nhân đến từ thực phẩm.

Nếu giả thuyết tương tự được chứng minh ở World Cup 2026, nhóm 8 tuyển thủ Tunisia nhiều khả năng sẽ không phải nhận án kỷ luật. Ngược lại, nếu không thể chứng minh nguồn gốc từ thực phẩm và mẫu thử thứ hai vẫn cho kết quả dương tính, FIFA có thể xem xét các biện pháp xử lý theo quy định về doping.

Thông tin về 8 tuyển thủ dương tính với chất cấm càng khiến chiến dịch World Cup 2026 của Tunisia thêm u ám. Đại diện châu Phi toàn thua cả ba trận ở vòng bảng, lần lượt trước Thụy Điển (1-5), Nhật Bản (0-4) và Hà Lan (1-3), để thủng lưới 12 bàn và bị loại sớm. Họ cũng trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử World Cup sa thải HLV trưởng chỉ sau một trận đấu, khi chia tay Sabri Lamouchi sau thất bại trước Thụy Điển. Người thay thế là Herve Renard, nhưng không thể giúp Tunisia cải thiện thành tích.

HỮU THÀNH