14 quốc gia góp mặt tại ngày hội Marathon Đất Sen hồng

Ngày 27-9, Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp cho biết, Giải Marathon Đất Sen hồng – Đồng Tháp năm 2025 quy tụ 12.000 vận động viên trong và ngoài nước. Sự kiện hứa hẹn mang đến một ngày hội thể thao giàu cảm xúc, nơi tinh thần rèn luyện sức khỏe được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp, mùa giải năm nay có sự tham dự của vận động viên đến từ 14 quốc gia, bên cạnh hàng ngàn người dân địa phương. Đặc biệt, nhiều em nhỏ cũng góp mặt ở các cự ly phù hợp, góp phần làm nên bầu không khí náo nhiệt, thân thiện.

Các cự ly thi đấu đa dạng gồm 5km, 10km, 21km và 42km. Lộ trình đi qua nhiều tuyến đường trung tâm và các điểm văn hóa đặc trưng của Đồng Tháp. Hệ thống giải thưởng sẽ được trao ở nhiều hạng mục, khích lệ tinh thần thi đấu và nỗ lực của từng vận động viên.

Không chỉ là hoạt động thể thao, Giải Marathon Đất Sen hồng còn là cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất Sen hồng hiền hòa, giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè quốc tế. Đây cũng là dịp thúc đẩy du lịch địa phương, góp phần xây dựng Đồng Tháp trở thành điểm đến hấp dẫn.

Lễ khai mạc giải diễn ra lúc 18 giờ ngày 11-10 tại Quảng trường Văn Miếu, phường Cao Lãnh. Các cuộc tranh tài chính thức bắt đầu vào ngày 12-10, với đường chạy đi qua các phường Cao Lãnh, Mỹ Trà và Mỹ Ngãi.

