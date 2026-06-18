Zidane Iqbal và khoảnh khắc World Cup của Pakistan

Khi Zidane Iqbal bước qua vạch biên để vào sân thay người ở phút 59 trong trận đấu giữa Iraq và Na Uy tại Boston, một trang sử mới của bóng đá Pakistan đã được mở ra. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên mang dòng máu Pakistan xuất hiện tại một kỳ World Cup. Với người Pakistan, tỷ số 4-1 nghiêng về Na Uy chẳng còn quan trọng nữa. Họ đã có một khoảnh khắc để tự hào, dù là thông qua một đội bóng khác.

Sự lựa chọn mang tên Iraq

Zidane Ammar Iqbal sinh năm 2003 tại Manchester (Anh), trong một gia đình có bố là người Pakistan (đến từ Sahiwal, tỉnh Punjab) và mẹ là người Iraq. Cậu bé Zidane (được đặt theo tên huyền thoại Zinedine Zidane) gia nhập học viện Manchester United từ năm 8 tuổi và gắn bó 12 năm. Năm 2021, ở tuổi 18, anh trở thành cầu thủ gốc Nam Á đầu tiên trong gần hai thập kỷ ra sân cho Manchester United tại Champions League.

Tuy nhiên, cơ hội ra sân thường xuyên tại đội một không đến, và Iqbal chuyển đến FC Utrecht tại Hà Lan. Chính phong độ ổn định tại đây đã giúp anh có suất đá chính trong chiến dịch vòng loại đầy gian nan của Iraq.

Iqbal có thể chọn khoác áo Anh (nơi anh sinh ra), Pakistan (quê bố) hoặc Iraq (quê mẹ). Câu chuyện bắt đầu khi một trang Instagram lớn theo dõi người Iraq trên toàn thế giới liên hệ để xác nhận thông tin về nguồn gốc của anh. Điều này đến tai Liên đoàn bóng đá Iraq, và họ bắt đầu theo đuổi Iqbal bằng những cuộc gọi video với anh và gia đình.

ảnh: AFC

Khi được hỏi lý do chọn Iraq, Iqbal nói: "Tất cả tình yêu và sự ủng hộ từ người hâm mộ Iraq và trên toàn thế giới, cũng như sự nỗ lực của Liên đoàn, khi ai đó dành cho bạn nhiều tình yêu như vậy, bạn sẽ cảm nhận được". Trước khi được triệu tập lên đội U-23 Iraq vào năm 2021, anh chưa từng đặt chân đến Iraq.

Tại Asian Cup 2024, Iqbal lần đầu dự giải đấu lớn cùng Iraq và anh đã có trận đấu thành công trước Việt Nam dưới thời HLV Troussier ở vòng đấu bảng.

Và khoảnh khắc của Pakistan

Đội tuyển quốc gia Pakistan chưa từng dự World Cup và hiện xếp hạng 198 thế giới. Bóng đá cũng không phải là môn số 1 ở quốc gia Nam Á này. Việc Iqbal chọn Iraq thay vì Pakistan được Ali Ahsan, biên tập viên của FootballPakistan.com, lý giải: "Khoảng cách giữa hai nền bóng đá quá lớn. Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc thu hút cầu thủ từ các câu lạc bộ lớn, vấn đề về thứ hạng và sự thiếu hụt một tổ chức chuyên nghiệp. Zidane đã chọn Iraq để có thể chơi ở các giải đấu lớn, điều mà anh khó có được với Pakistan".

Ahsan cũng nhìn nhận về tác động tiềm năng: "Nếu chọn Pakistan, cậu ấy có thể tạo ra tác động lớn trong việc nâng cao hình ảnh bóng đá Pakistan trên trường quốc tế, truyền cảm hứng cho trẻ em. Nhưng đó là câu chuyện của một ngã rẽ không được chọn".

Iqbal, dù khoác áo Iraq, vẫn là một nguồn cảm hứng cho Pakistan. Chính anh nói: "Tôi hy vọng có những đứa trẻ – dù là châu Á, Ả Rập hay bất kỳ ai – xem điều đó và nghĩ rằng chúng có thể làm được. Điều đó chắc chắn là có thể. Nếu tôi làm được, tại sao chúng không thể?".

Iqbal và Iraq sẽ còn đối đầu với Pháp và Senegal tại bảng I. Có thể họ sẽ không đi tiếp, nhưng hành trình của Zidane Iqbal – một người Pakistan, đã chạm đến giấc mơ World Cup – đã cho thấy sức mạnh của bóng đá trong việc kết nối văn hóa và truyền cảm hứng, vượt qua mọi ranh giới quốc gia. Riêng với bóng đá Pakistan, khoảnh khắc đã trở thành bất tử.

LONG KHANG