Zabarnyi – Safonov: Từ nỗi lo xung đột đến biểu tượng hòa hợp tại PSG

Giữa căng thẳng Ukraine – Nga, mối quan hệ hòa hợp giữa Zabarnyi và Safonov ở Paris Saint-Germain cho thấy thể thao có thể gắn kết con người hơn là chia rẽ.

Trong buổi tập luyện đầu tiên cùng nhau tại PSG, thủ môn người Nga Matvei Safonov và tân binh người Ukraine Ilya Zabarnyi. Ảnh: AFP

Những lo ngại ban đầu

Việc Paris Saint-Germain chiêu mộ Ilya Zabarnyi từ Bournemouth hồi tháng 8 năm 2025 với hợp đồng 5 năm, biến anh thành cầu thủ Ukraine đầu tiên trong lịch sử đội bóng, đã dấy lên dấu hỏi lớn về việc Zabarnyi sẽ cùng tồn tại như thế nào với thủ môn đồng đội người Nga Matvey Safonov — trong bối cảnh căng thẳng giữa hai quốc gia vẫn chưa nguôi ngoai.

Một dấu hiệu tiềm ẩn cho thấy mối quan hệ không thật sự thân thiện là việc Zabarnyi không có tương tác với Safonov trên mạng xã hội, ngược lại với những đồng đội khác như Dembele, Vitinha, Bradley Barcola hay Lee Kang-in. Điều được cho đã trở thành biểu tượng cho sự xa cách giữa hai con người, thuộc hai dân tộc đứng đối diện nhau giữa hai bờ chiến tuyến.

HLV trưởng Dynamo Kyiv, Jozef Sabo, còn đánh giá mối quan hệ này rất khó khăn khi nói rằng: "Không thể tưởng tượng nổi họ sẽ cùng tồn tại như thế nào ở PSG."

Thực tế

Safonov và Zabarnyi hòa bình trong màu áo PSG. Ảnh: Tribuna

Bất chấp bối cảnh địa chính trị, theo RMC Sport, hai cầu thủ người Ukraine và Nga vẫn chung sống hòa bình mà không có căng thẳng. Ngay từ đầu, Zabarnyi đã biết rằng Safonov sẽ ở lại PSG với vai trò thủ môn dự bị số một, và điều đó không hề ảnh hưởng đến quyết định gia nhập đội bóng khi đàm phán hồi tháng 8.

"Anh ấy sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề nào." - nhà báo Fabrice Hawkins của RMC Sport nhận xét về Zabarnyi, trong khi cũng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu thù địch nào từ Safonov. Ngược lại, những phản hồi ban đầu từ phòng thay đồ cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai cầu thủ.

Thậm chí, Zabarnyi và Safonov còn được cho là đã ngồi cạnh nhau trên máy bay tới Italia để tham dự Siêu cúp châu Âu với Tottenham Hotspur — một cử chỉ mang tính biểu tượng trái ngược với nỗi sợ hãi xung đột. Vì mối quan hệ láng giềng và có thể nói cùng ngôn ngữ lại dẫn đến sự hòa hợp tưởng chừng khó khăn giữa Zabarnyi và Safonov.

Sự hòa hợp này có kéo dài được bao lâu vẫn còn phải chờ xem, nhưng hiện tại, cặp đôi Zabarnyi-Safonov không xung đột như dự đoán, làm dịu đi những lo ngại tại PSG. Và như lời tuyên bố từ HLV trưởng Luis Enrique về Zabarnyi và Safonov: "Thể thao là cách tốt nhất để kết nối con người, không phải chia rẽ. Thể thao và con người vẫn luôn vượt lên trên những câu chuyện vĩ mô về chính trị hay kinh tế."

QUANG ANH