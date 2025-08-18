PSG hòa Nantes: tân binh Zabarnyi chứng tỏ giá trị, Luis Enrique thừa nhận hạn chế của đội

Hài lòng với chiến thắng Nantes và màn ra mắt của tân binh đắt giá Ilya Zabarnyi trong ngày khai cuộc Ligue 1 2025/26, nhưng HLV trưởng Paris Saint-Germain vẫn thừa nhận đội bóng của ông chưa hoàn hảo.

Zabarnyi truy cản tiền đạo Mostafa Mohamed. Ảnh: REUTERS

"Khả năng thể chất và kỹ thuật của Zabarnyi hoàn toàn phù hợp với lối chơi mà tôi yêu thích tại PSG. Cậu ấy tỏ ra thoải mái và chủ động khi không có bóng, khả năng đọc tình huống giúp cậu ấy thường thắng lợi trong các pha tranh chấp. Tôi nghĩ cậu ấy đã chơi rất tốt ngày hôm nay." - HLV Luis Enrique đánh giá tích cực về màn ra mắt của Ilya Zabarnyi trong chiến thắng Nantes 1-0 vào đêm qua, hậu vệ tân binh có giá trị chuyển nhượng lên đến 70 triệu EUR của Paris Saint-Germain. Trước Nantes, tuyển thủ Ukraine thi đấu cả trận và nhận điểm số 7.3 bởi SofaScore, cao thứ tư trong đội hình PSG.

Zabarnyi và bàn thắng của Vitinha có thể xem là điểm sáng mà PSG tạo ra trước Nantes, khởi đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch lần thứ năm liên tiếp của Les Parisiens khép lại bằng chiến thắng sát nút. Nhưng ở chiều tương phản, không ít vấn đề được bộc lộ với đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Luis Enrique.

Với đội hình xuất phát có nhiều cầu thủ dự bị sau khi trở về từ chiến thắng Siêu cúp châu Âu, PSG xuất hiện những sai số. Đó là vấn đề từ việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. PSG kiểm soát bóng hơn 80% trong hiệp 1, nhưng tạo ra rất ít cú dứt điểm rõ rệt. Sự bế tắc trong khâu phối hợp cuối cùng trên phần sân Nantes cho thấy PSG vẫn gặp khó khi đối phương phòng ngự số đông và chủ động “đổ bê tông”. Và sự kỷ luật từ Nantes trực tiếp làm giảm đi cách tấn công của PSG khi bóng chỉ xoay quanh hành lang cánh của Bradley Barcola, điều này chỉ giảm phần nào khi các trụ cột được tung vào sân như Dembele, Hakimi và Desire Doue. Sự kết hợp giữa đội hình chính và lực lượng dự bị của PSG chưa thể tỏ ra đồng bộ dẫn đến bế tắc và phải cậy nhờ khoảnh khắc ghi bàn của Vitinha, PSG mới chốt được 3 điểm tại Nantes.

Vitinha ghi bàn duy nhất giúp PSG thắng nhọc Nantes. Ảnh: REUTERS

Bàn về vấn đề này, Luis Enrique thừa nhận đội bóng của ông chưa hoàn hảo, nhưng kết quả sau cùng vẫn là quan trọng nhất: "Tôi cần 3 điểm rời khỏi đây, và đội đã làm được điều đó. PSG tập trung muộn cho mùa giải mới sau hành trình dài tại FIFA Club World Cup, đội vẫn chưa đạt phong độ cao nhất. Tuy nhiên, các cầu thủ đã chứng tỏ họ sẵn sàng tiến đến đẳng cấp cao nhất khi đang là những nhà đương kim vô địch cả ở châu lục và quốc gia."

"PSG xứng đáng với chiến thắng này. Điều đó đến không hề dễ dàng khi Nantes đã thi đấu đầy chặt chẽ. Chúng tôi chưa phải tập thể hoàn hảo nhưng để tiến xa hơn ở mùa giải năm nay, tôi cần một lực lượng đông đảo hơn đủ điều kiện chinh phục mọi trận đấu, điều vốn là hạn chế ở năm ngoái. Chúng tôi cần cải thiện thể lực, khả năng ổn định với cường độ chơi bóng cao."

QUANG ANH