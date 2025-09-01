Yamal ghi bàn nhưng Barcelona đứt mạch thắng tại Rayo

Lamine Yamal đã ghi bàn từ chấm phạt đền nhưng Barcelona cần thủ môn Joan Garcia để đảm bảo Rayo Vallecano chỉ có được một điểm sau trận hòa 1-1 tại La Liga vào Chủ nhật.

Lamine Yamal ghi bàn từ chấm phạt đền nhưng Barcelona hoà 1-1 tại Rayo Vallecano.

Đương kim vô địch đã bị đội bóng khiêm tốn đến từ Madrid áp đảo phần lớn nhờ tốc độ và khả năng phá bẫy việt vị. Áp lực từ chủ nhà Rayo nhờ sự nhanh nhẹn của Jorge de Frutos, Alvaro Garcia và Isi Palazon, những người đã liên tục tạo ra khoảng trống phía sau hàng phòng ngự dâng cao của Barca. Tuy nhiên, Yamal được hưởng quả phạt đền sau khi anh rê bóng qua một hậu vệ và bị Pep Chavarria phạm lỗi, khiến các cầu thủ và ban huấn luyện Rayo phản đối kịch liệt.

Yamal bước lên và thực hiện cú sút phạt đền ở phút 40, trước khi ăn mừng bằng cử chỉ như thể anh đang đội vương miện lên đầu mình. Đây là bàn thắng thứ hai của ngôi sao 18 tuổi này trong mùa giải và là quả phạt đền đầu tiên của anh cho Barca. Yamal đã thực hiện thành công một quả phạt đền cho đội tuyển Tây Ban Nha hồi đầu năm nay. “Họ đã phạm lỗi với tôi, nhưng tôi vẫn tự tin và luôn sẵn sàng gánh vác cả đội”, Yamal nói.

Tuy nhiên, Rayo vẫn ngoan cường tấn công - Joan Garcia đã có năm pha cứu thua quan trọng cho đội khách, bao gồm cả pha cản phá De Frutos và Andrei Ratiu trong tình huống một đối một. Nhưng cựu thủ môn Espanyol đã không thể ngăn cản cầu thủ vào sân thay người Fran Perez tung cú vô lê từ quả phạt góc, khi anh hoàn toàn không bị ai kèm ở cột dọc xa ở phút 67, gỡ hòa 1-1. Đây là lần đầu tiên Barca trượt chân trong mùa giải sau khi khởi đầu bằng hai chiến thắng trước Mallorca và Levante. “Chúng tôi phải kiểm soát bóng tốt hơn. Chúng tôi phải hài lòng với điểm số này”, HLV Hansi Flick của Barca nói. “Joan Garcia đã chơi một trận đấu tuyệt vời hôm nay”.

Rayo Vallecano khiến hành trình chiến thắng của Barcelona bị gián đoạn.

Trận đấu này xảy ra một sự cố đối với hệ thống xem lại video dành cho trọng tài. Trọng tài đã thông báo với các đội trưởng vào giữa hiệp một rằng hệ thống này không hoạt động. Điều đó có nghĩa là không có bất kỳ sự xem lại nào về pha phạm lỗi của Chavarria với Yamal. Điều này khiến HLV của Rayo, Inigo Perez đã nhận thẻ vàng vì hành vi phản đối kịch liệt, bao gồm cả việc ông làm đổ một chiếc giá đỡ máy tính bảng của ban huấn luyện trong khu vực nghỉ giữa hiệp. Sau trận đấu, ông đã xin lỗi vì những gì ông gọi là “hành vi đáng xấu hổ” của mình.

Ở các kết quả khác. Borja Iglesias ghi bàn bằng cú đánh đầu ở phút bù giờ hiệp hai, giúp Celta Vigo có trận hòa 1-1 trước Villarreal, qua đó gây thất vọng đầu tiên cho ‘Tàu ngầm vàng’ trong mùa giải này sau hai chiến thắng liên tiếp.

Athletic Bilbao đã có chiến thắng thứ ba sau hai vòng đấu sau khi đánh bại Real Betis với tỷ số 2-1 tại Seville. Câu lạc bộ xứ Basque đã có bàn phản lưới nhà của Marc Bartra trước khi Aitor Paredes ghi bàn thứ hai. Cedric Bakambu ghi thêm một bàn thắng nữa vào những phút cuối cho đội chủ nhà. Athletic hiện đang có cùng 9 điểm với Real Madrid, nhưng xếp nhì bảng vì kém hiệu số.

Espanyol kéo dài khởi đầu bất bại ấn tượng sau khi hậu vệ Carlos Romero ghi bàn trong chiến thắng 1-0 trước Osasuna. Họ có 7 điểm và vươn lên vị trí thứ 5.

THANH TUẤN