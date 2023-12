Xavi: “Girona rất giỏi và chơi giống Barca nên đương nhiên là một ứng viên"

HLV Xavi Hernandez bày tỏ ngưỡng mộ đồng nghiệp Michel.

Girona bước vào trận derby Catalan trên sân Barca vào Chủ nhật này với tư cách đội nhì bảng, kém một điểm so với ngôi đầu của Real Madrid - đội vừa hòa 1-1 khi ra sân sớm tại Real Betis. Girona hiện đang hơn 4 điểm so với Barca, cũng như nhỉnh hơn trong các chỉ số như ghi bàn nhiều hơn (34 so với 28), thắng nhiều trận hơn (12 so với 10), hiệu số bàn thắng nhỉnh hơn (+16 so với +14)...

Điều đó khiến HLV Xavi phải dành nhiều tôn trọng cho “người hàng xóm mới nổi” ở Catalan trong buổi họp báo trước trận: “Girona đã làm nhiều người ngạc nhiên khi đứng ở vị trí cao trên bảng xếp hạng, nhưng đối với chúng tôi thì đó không phải là điều ngạc nhiên. Họ là một đội năng động được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân tuyệt vời là Michel. Hệ thống của họ tương tự như hệ thống của chúng tôi, họ muốn có bóng và muốn gây sức ép với bạn. Trên hết, họ đang chơi với sự tự tin vô cùng lớn. Girona chắc chắn là đối thủ trực tiếp, tôi nghĩ họ có thể đang khao khát vô địch giải đấu. Đó là lý do tôi thích đội bóng này. Họ dũng cảm và chơi bóng không sợ hãi. Michel có thể huấn luyện một CLB lớn”.

Girona chỉ thua một lần trong 15 trận mùa này - trên sân nhà trước Real Madrid - và như HLV Xavi đã chỉ ra, điểm đặc biệt nhất của họ chính là tinh thần không biết sợ, cũng là điều khiến họ giành lại đến 19 điểm trong tình thế bị dẫn trước. Đây là hiệu suất ngược dòng cao hơn bất kỳ đội nào khác ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu mùa này.

Bản thân HLV Michel cũng tự tin bắt đầu nói về mục tiêu chơi bóng tại châu Âu mùa giải tới: “Mục tiêu hiện tại là đủ điều kiện tham dự châu Âu. Chúng tôi có 38 điểm, trụ hạng là mục tiêu gần như đã hoàn thành. Nếu chúng tôi đánh bại Barca vào Chủ nhật, chúng tôi sẽ chính thức bước vào một không gian khác. Chúng tôi sẽ phải duy trì phong độ của mình, nhưng đây là trận đấu mà nếu chúng tôi thắng và chơi tốt hơn Barca, đội hình này sẽ có một bước tiến vượt bậc về chất lượng. Nhưng tôi tin những chi tiết nhỏ sẽ quyết định trận đấu này”.

THANH TUẤN