Xác định 5 đội đầu tiên vào Tứ kết giải U19 quốc gia 2026

Sau loạt trận thứ 3 vòng bảng, giải bóng đá Vô địch U19 Quốc gia 2025-2026 đã xác định thêm những đội bóng chính thức giành quyền vào vòng tứ kết, trong đó có 2 đội chủ nhà là PVF và PVF CAND. Cùng với đó là vòng đấu thất vọng của hai đại diện từ TPHCM khi tất cả cùng thua trận.

Đội TPHCM (áo đỏ) để thua 2-4 trước PVF.

Tại bảng B, Hà Nội sớm có vé đi tiếp từ sau lượt trận thứ hai và họ tiến hành một vài điều chỉnh nhân sự trong trận đấu gặp CLB Công an TPHCM. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô vẫn nhanh chóng kiểm soát tình hình trên sân. Phút 15, Đàm Tiến Phát mở tỷ số trận đấu cho Hà Nội bằng cú sút chuẩn xác. Chỉ 11 phút sau, đến lượt Nguyễn Ngọc Thế Đan nâng tỷ số lên 2-0. Đến lúc này, CLB Công an TPHCM như bừng tỉnh và bắt đầu tạo ra một số pha tấn công đáng chú ý. Nhưng nỗ lực ấy không đủ để đại diện ngành công an tìm bàn gỡ trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, CLB Công an TPHCM tiếp tục chơi cố gắng nhưng hàng công lại chưa tận dụng được cơ hội. Đàm Tiến Phát và Uông Thanh An tiếp tục ghi bàn để giúp Hà Nội ấn định chiến thắng 4-0.

Hà Nội tiếp tục tạo ấn tượng ở bảng B.

Ở trận đấu còn lại, PVF giành chiến thắng ấn tượng 4-2 trước TPHCM bằng màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn. Văn Dương lập một cú đúp cùng các bàn thắng của Đăng Khoa và Gia Bảo. Trong khi đó, hai bàn gỡ của TPHCM đến từ Trần Sơn và Huỳnh Lực. Như vậy ở bảng B, Hà Nội và PVF chắc chắn đi tiếp ở các vị trí nhất và nhì bảng đấu.

Tại bảng A, không có bất ngờ nào xảy ra khi PVF-CAND thắng Đăk Lăk với tỷ số 2-0 khi Văn Bách mở tỷ số trận đấu và Hoàng Nam bên phía đội bóng Tây Nguyên đá phản lưới nhà. Trong khi đó, Viettel hòa Hà Tĩnh 2-2. Như vậy, Hà Tĩnh giành vé vào tứ kết khi là một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. PVF-CAND và Viettel cũng vượt qua vòng bảng với hai suất đi thẳng.

CAO TƯỜNG