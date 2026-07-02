Xác định 3 đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc

Sáng 2-7, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Incheon (Hàn Quốc) với thành phần 27 cầu thủ, bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài đến ngày 14-7 nhằm hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho ASEAN Cup 2026. Tại Hàn Quốc, đội sẽ thi đấu giao hữu 3 trận với độ khó tăng dần.

Văn Lâm, Xuân Son và Văn Hậu chụp hình lưu niệm tại sân bay Nội Bài.

Theo kế hoạch, trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu ba trận đấu tập với các đối thủ có trình độ tăng dần nhằm kiểm nghiệm lực lượng và hoàn thiện các phương án chiến thuật.

Cụ thể, ngày 5-7, đội tuyển sẽ gặp Siheung FC, đại diện đang thi đấu tại K-League 3. Ba ngày sau (8/-), thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chạm trán Yongin FC của K-League 2. Trận đấu cuối cùng diễn ra ngày 13-7 trước Gangwon FC, đội bóng đang thi đấu tại K-League 1. Đây được đánh giá sẽ là bài kiểm tra quan trọng nhất trước khi đội tuyển trở về nước.

Bên cạnh các cầu thủ đang đạt trạng thái thể lực tốt, những tuyển thủ đang trong quá trình hồi phục chấn thương như Đỗ Duy Mạnh, Khuất Văn Khang và Lê Ngọc Bảo cũng góp mặt trong chuyến tập huấn lần này. Việc tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ y tế theo dõi sát quá trình điều trị, đồng thời giúp các cầu thủ từng bước lấy lại thể trạng và sẵn sàng trở lại khi đủ điều kiện.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc chuyến tập huấn vào ngày 14-7, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên vào ngày 18-7. Đây sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi đội tuyển bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, khởi đầu bằng chuyến làm khách trên sân của Timor Leste vào ngày 24-7.

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