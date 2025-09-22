Xác định 2 cặp đấu vòng bán kết giải vô địch U17 quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025

Các trận đấu của vòng tứ kết VCK giải bóng đá vô địch U17 quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025 diễn ra vào chiều 22-9, các đội SHB Đà Nẵng, Thép Xanh Nam Định, Viettel và Hà Nội đã ghi tên vào bán kết.

CLB TPHCM (áo trắng) để thua ngược trước Viettel

Cuộc đối đầu giữa PVF và Hà Nội được đánh giá cân sức. PVF khởi đầu rất tốt khi ngay phút thứ 8, Nguyễn Du bật cao đánh đầu, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước. Bị đặt vào thế khó, nhà ĐKVĐ Hà Nội phải dồn lên. Trong tình huống phạt góc ở phút 15, Văn Tấn đã có bàn quân bình tỷ số 1-1 cũng sau quả đánh đầu.

Bàn gỡ giúp cho Hà Nội chơi hưng phấn hơn trong lúc PVF lại lúng túng nên để mất thế trận, phải rơi vào thế chống đỡ vất vả. Trong thế trận chủ động ấy, Hà Nội đã có bàn thắng thứ hai ở phút 35 khi Nguyễn Lực tung cú sút phạt ở khoảng cách 25m, đưa bóng đi xoáy nâng tỷ số lên 2-1. Sang hiệp 2, PVF đẩy cao đội hình trong lúc Hà Nội chơi chậm chắc để đảm bảo sự an toàn cho cầu môn đội nhà và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1.

SHB Đà Nẵng (áo trắng) vượt qua An Giang ở loạt sút luân lưu

Đối thủ của Hà Nội ở bán kết là SHB Đà Nẵng khi đội bóng trẻ sông Hàn vượt qua An Giang 5-4 ở loạt luân lưu 11m sau 90 phút hòa nhau với tỷ số 0-0. Trong 2 hiệp chính, SHB Đà Nẵng là đội nắm thế chủ động hơn nhưng An Giang lại chơi phòng ngự rất kỷ luật. Cùng với sự thiếu may mắn trong các pha dứt điểm nên SHB Đà Nẵng chỉ có thể đánh bại đối thủ ở loạt 11m để tiến vào vòng bán kết.

Cuộc đối đầu giữa SLNA và Thép Xanh Nam Định diễn ra bằng màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. SLNA dẫn điểm ở phút thứ 10 sau pha ngoặt bóng rồi sút rất kỹ thuật của Viết Duy. Nhưng chỉ 2 phút sau, Văn Tuân tung cú sút phạt đẹp mắt gỡ hòa 1-1 cho Nam Định. Thế trận sau đó ăn miếng trả miếng. Đến phút 37, SLNA thêm một lần nữa dẫn điểm khi từ một tình huống lộn xộn, Minh Thùy lao vào sút chìm ghi bàn cho đội bóng xứ Nghệ. Nhưng trước khi hết hiệp 1, Nam Hải tung cú lốp bóng kỹ thuật, quân bình tỷ số 2-2 cho Thép Xanh Nam Định.

Nam Định vượt qua SLNA (áo vàng) để gặp Viettel ở vòng bán kết

Bị gỡ phút cuối hiệp 1 nên SLNA buộc phải gia tăng sức ép trong hiệp 2. Đội bóng xứ Nghệ kiểm soát bóng tốt hơn, tạo ra một số cơ hội ăn bàn rõ nét nhưng không thể tận dụng thành công. Bỏ lỡ những pha ăn bàn đáng tiếc, SLNA đã phải trả giá ở phút chót. Trong một tình huống tổ chức tấn công nhanh ở phút 89, Văn Tuân tung cú sút trực diện, ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng 3-2 cho Thép Xanh Nam Định, qua đó, tiến vào bán kết.

Đối thủ của Thép Xanh Nam Định ở bán kết còn lại là Viettel. Sau 45 phút không ghi được bàn thắng, cả CLB bóng đá TPHCM và Viettel chơi bùng nổ ở hiệp 2. Phút 69, Chí Dân thoát xuống ở cánh trái trước khi tung cú sút như trái phá, ghi bàn thắng cho CLB bóng đá TPHCM. Nhưng đến phút 73, Đức Nguyên bật cao đánh đầu, gỡ hòa 1-1 cho Viettel. Đến phút 82, cũng chính cầu thủ vào sân từ ghế dự bị này tung cú dứt điểm trong vòng cấm, ấn định tỷ số 2-1 cho đội nhà.

CAO TƯỜNG