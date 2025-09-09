World Cup: Tonali giúp Italy lội ngược dòng thắng Israel

Sandro Tonali ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ, giúp Italy giành chiến thắng 5-4 trong trận đấu kịch tính với chín bàn thắng trước Israel, và tránh được một thất bại nặng nề khác trong nỗ lực giành vé dự World Cup 2026.

Italy giành chiến thắng kịch tính 5-4 trước Israel và vượt qua đối thủ trên bảng xếp hạng.

Trận thua 0-3 trước Na Uy hồi tháng 6 đã khiến chiến dịch vòng loại của Italy gặp nhiều khó khăn. Khó khăn tiếp tục chồng chất khi Israel hai lần vươn lên dẫn trước trong một trận đấu được tổ chức trên sân nhà tại Hungary trung lập - bao gồm bàn phản lưới nhà của Manuel Locatelli giúp Israel mở tỷ số ở phút 16. Tuy nhiên, Moise Kean đã tìm được khoảng trống trong hàng phòng ngự Israel để ghi bàn, liên tiếp cân bằng tỷ số.

Matteo Politano cuối cùng đã đưa Italy lần đầu vươn lên dẫn trước ở phút 59 sau đường kiến ​​tạo bằng gót chân của Mateo Retegui, và Giacomo Raspadori ghi bàn thắng thứ tư. Trận đấu tưởng chừng đã kết thúc, nhưng Israel đã có được hai bàn trong hai phút cuối trận để cân bằng tỷ số 4-4, trong đó Dor Peretz ghi bàn thắng thứ hai của mình trong trận đấu. Bước ngoặt đã đến đầy bất ngờ ở phút 90+1, Tonali tung ra một cú sút tưởng chừng như không nguy hiểm, nhưng bóng lại vượt qua hàng loạt cầu thủ và đi vào lưới.

Những sai lầm của đội tuyển Italy là một chủ đề chính, với hai bàn phản lưới nhà và một số sai lầm rõ ràng từ thủ môn mới của Man.City, Gianluigi Donnarumma. Mặc dù vậy, chiến thắng thứ 3 sau 4 trận giúp Italy vượt qua Israel để giành vị trí thứ hai tại Bảng I. Na Uy vẫn giữ vững ngôi đầu với bốn trận toàn thắng sau bốn trận, và nhiều cơ hội sẽ gia tăng cách biệt khi đối đầu với đội đang xếp cuối bảng Moldova vào thứ Ba.

Thụy Sĩ vẫn giữ vững ngôi đầu Bảng B sau khi đánh bại Slovenia 3-0.

Trong khi đó, hành trình vòng loại của Thụy Điển đang gặp khó khăn sau trận thua 0-2 trước Kosovo, khiến họ chỉ có một điểm sau hai trận đầu tiên. Kosovo ghi cả hai bàn thắng nhờ những pha phản công chớp nhoáng, bắt đầu từ vòng cấm địa của chính mình. Trái ngược là phong độ xuất sắc của Thụy Sĩ, đội vẫn giữ vững ngôi đầu Bảng B sau khi đánh bại Slovenia 3-0, trong đó có hai bàn thắng đến từ các pha đánh đầu từ các quả phạt góc. Thắng cả 2 trận ra quân, ghi 7 bàn và không thủng lưới, Thụy Sĩ đầy tự tin bước vào tháng 10 có thể quyết định tấm vé đến Bắc Mỹ nếu họ giành kết quả tốt trong 2 trận sân khách - tại Thuỵ Điển ngày 10-0, và tại Slovenia sau đó ba ngày.

Đan Mạch vẫn dẫn đầu Bảng C sau khi Đan Mạch đánh bại Hy Lạp 3-0, nhưng Scotland bám đuổi sát sao khi thắng Belarus 2-0. Hiện có cùng 4 điểm, nhưng Đan Mạch nhỉnh hơn đôi chút về hiệu số bàn thắng.

Croatia dễ dàng vượt qua Montenegro 4-0 để dẫn đầu Bảng L sau khi Andrija Bulatovic của Montenegro bị đuổi khỏi sân vì hai thẻ vàng chỉ tám phút trước khi kết thúc hiệp một. Croatia hiện bằng điểm với đội nhì bảng CH Séc nhưng còn đá ít hơn một trận. Quần đảo Faroe đánh bại Gibraltar 1-0.

VIỆT TÙNG