World Cup nữ 2023: Bảng A: Sau chiến thắng lịch sử, Philippines nhận thêm “tin vui”

Cựu vô địch thế giới 1995, tuyển nữ Na Uy vẫn chưa biết thắng, mới nhất họ chỉ giành được một điểm từ trận hòa 0-0 trước đội đầu bảng Thụy Sĩ. Ở trận đấu khép lại lượt trận thứ 2 của bảng A, Thụy Sĩ và Na Uy đã cùng tạo ra một trong trận cầu có thể là kém sôi nổi nhất cho đến lúc này của giải. Không bàn thắng và cũng chẳng có một chiếc thẻ nào được rút ra là ví dụ rõ ràng nhất. Với kết quả này, bảng A đang mở rộng khi cơ hội chia đều cho cả 4 đội vào ngày Chủ nhật. Na Uy dù chỉ có 1 điểm nhưng họ vẫn có thể đánh bại Philippines ở lượt trận cuối để hy vọng. Trong khi Thụy Sĩ dù đang dẫn đầu với 4 điểm, nhưng sẽ đối mặt với một chủ nhà New Zealand quyết đấu để bảo vệ cơ hội đi tiếp.

Một lần nữa, Philippines sẽ là đội bị đánh giá thấp hơn trong cặp đấu của mình. Tuy nhiên, những gì các cô gái đến từ Đông Nam Á thể hiện trong 2 trận đầu tiên - thua Thụy Sĩ 0-2 trong một trận đấu kiên cường, và tất nhiên là chiến tích quật ngã chủ nhà New Zealand hôm nay - cho thấy họ có năng lực làm nên chuyện. Trong khi đó, tuyển Na Uy ở kỳ giải này cho thấy họ không mạnh mẽ như từng vào tứ kết cách đây 4 năm. Và ở trận cầu quyết định, nhà cựu vô địch chưa chắc chắn tiền đạo ngôi sao Ada Hegerberg có kịp bình phục chấn thương háng hay không, sau khi cô buộc phải rút lui ngay trước trận đấu với Thụy Sĩ.

Nếu Na Uy rơi vào trường hợp xấu nhất, đó là không có Hegerberg, rõ ràng Philippines với năng lực phòng ngự rất tốt hoàn toàn có thể tìm kiếm ít nhất một điểm. Thủ môn sinh ra ở California (Mỹ), Olivia McDaniel khi đó sẽ là niềm hy vọng của Philippines. Cô vừa có một màn trình diễn tuyệt hay trước New Zealand, giúp đội đứng vững trước 9 cú sút trúng đích của đối phương - trong đó có 2 pha cứu thua trong thời gian bù giờ của hiệp 2.

Dù sao, các cô gái của Philippines lúc này sẽ cố gắng tận hưởng thành quả mà họ vừa đạt được. HLV Alen Stajcic chia sẻ: “Tôi đã khiến những người khác rơi nước mắt, thật xúc động. Bạn thấy New Zealand đã phải chờ đợi bao lâu để giành chiến thắng đầu tiên - sáu kỳ World Cup - nên đối với Philippines để có được ngày hôm nay thật không thể tin được! Chúng tôi tự tạo ra may mắn cho mình nhưng chúng tôi cũng gặp nhiều may mắn. New Zealand đã vượt trội trong cả trận đấu và xứng đáng được nhận một điều gì đó. Nhưng bóng đá đôi khi rất tàn nhẫn”.