World Cup 2026 - Xích lại gần nhau ấm áp

World Cup 2026 được tổ chức ở 3 quốc gia, trải dài qua hàng chục thành phố và quy tụ gần như toàn bộ những nền văn hóa bóng đá của thế giới. Nhưng điều thú vị là càng rộng lớn bao nhiêu, giải đấu ấy lại càng khiến con người xích lại gần nhau bấy nhiêu.

Các cổ động viên Hà Lan trên khán đài. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH VTV

Câu chuyện đẹp nhất của giải đấu có lẽ thuộc về Vozinha, thủ môn 40 tuổi của Cape Verde. Sau màn trình diễn xuất thần giữ sạch lưới trước nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha, người hùng đã bật khóc vì nhớ mẹ.

Bà Ana Candida Evora (mẹ của Vozinha) không thể có mặt vì chi phí xin visa Mỹ quá cao (Cape Verde nằm trong danh sách các quốc gia phải đặt khoản tiền bảo chứng hoàn lại 15.000USD khi xin visa vào Mỹ, chưa tính lệ phí thông thường. Trong khi, mẹ của thủ môn này làm nghề dọn dẹp nhà cửa, thu nhập thấp). Nhưng nhờ sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, từ các quan chức bóng đá Cape Verde đến một doanh nhân Trung Quốc, hành trình đưa mẹ Vozinha tới xem con trai thi đấu đã được thực hiện, giúp anh có thêm nguồn động lực phi thường để cùng Cape Verde tiếp tục gây ấn tượng ở World Cup 2026.

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, nhiều cổ động viên quốc tế lo ngại về việc Mỹ đồng đăng cai: Visa khó khăn, giá vé và chi phí di chuyển cao, vấn đề an ninh, bạo lực súng đạn cùng sự thờ ơ của người dân địa phương với bóng đá… Tuy nhiên, sau hơn 10 ngày giải đấu diễn ra, hình ảnh trên mạng xã hội và các diễn đàn đã thay đổi rõ rệt. Người hâm mộ từ khắp nơi đổ về Mỹ đang khám phá một khía cạnh ấm áp, thân thiện của “xứ cờ hoa”. Ở các thành phố đăng cai, sự gắn kết đang được viết nên bởi những người Mỹ và cộng đồng kiều bào. Tại Boston, Thị trưởng Michelle Wu đã mở rộng vòng tay chào đón những cổ động viên Scotland, biến thành phố này thành "ngôi nhà thứ hai" của họ. Lời chào ấm áp từ người dân Mỹ đang dần xóa nhòa những định kiến ban đầu.

Dù vẫn còn những vấn đề tồn tại như giá cả cao, hạn chế visa với một số quốc gia, hay thời tiết nóng bức, nhưng trải nghiệm thực tế của hàng ngàn du khách lại mang đến những câu chuyện tích cực. Họ được khám phá New York, Los Angeles và cả những thành phố ít du khách lui tới như Kansas City, Atlanta, Houston. Người Argentina thưởng thức barbecue kiểu Texas; người hâm mộ Đức đội mũ cao bồi địa phương, và nhiều khoảnh khắc nhỏ nhưng ý nghĩa: một cổ động viên Morocco được giúp tìm cổng sân bay ở Dallas, hay gia đình người Đức được người lạ ở Seattle chỉ đường.

World Cup đôi khi bị chê bai vì sự thương mại hóa và đắt đỏ, nhưng như những gì đang diễn ra, bóng đá vẫn là sợi dây kết nối những trái tim. Nó nhắc nhở rằng ở nơi nào có tình thân và sự sẻ chia, nơi đó có những chiến thắng đích thực.

Từ góc nhìn sâu hơn, World Cup 2026 tại Mỹ đang mang đến một bức tranh đa chiều. Sự kiện thể thao lớn này khơi dậy tinh thần hiếu khách truyền thống của người Mỹ. Các cổ động viên quốc tế được tiếp cận những sân vận động hiện đại, với văn hóa 24/7, đồ ăn nhanh đặc trưng, và đặc biệt là sự ấm áp từ người bản xứ.

Hành động đẹp của các cổ động viên Nhật Bản, những người luôn ở lại dọn dẹp sân vận động sau mỗi trận đấu, hay hình ảnh cậu bé Santi ở Mexico được tặng áo đấu sau khi đến cổ vũ trong chiếc áo len Giáng sinh vì không có áo đội tuyển..., là những minh chứng sống động cho tình thân không có biên giới. Người Nhật có một khái niệm mang tên "kizuna", nghĩa là sự gắn kết giữa con người với nhau. Có lẽ đó cũng là bí mật phía sau thành công của đội bóng xứ mặt trời mọc.

ĐĂNG LINH